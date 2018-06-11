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Türkiye'nin tank avcısı görücüye çıktı

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Türkiye'nin tank avcısı görücüye çıktı
FNSS tarafından Silah Taşıyıcı Araç (STA) Projesi için geliştirilen Pars 4x4 Tanksavar Aracı, Paris'teki Eurosatory Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda görücüye çıktı.
Türkiye'nin tank avcısı görücüye çıktı Türkiye'nin tank avcısı görücüye çıktı Türkiye'nin tank avcısı görücüye çıktı

 

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen Pars 4x4'ün lansmanı için sektörün dünyadaki en önemli fuarı olarak gösterilen Eurosatory seçildi.

Fuarda, Pars 4x4 STA’nın kalifikasyon testleri için üretilen 2 prototipinden biri sergileniyor. Eurosatory ziyaretçileri, FNSS standında, kalifikasyon testlerine hazır bir aracı yakından inceleme fırsatı buluyor. Proje kapsamında üretilen 2 prototip, üretici doğrulama testlerinin ardından gelecek aylarda kalifikasyon testlerine tabi tutulacak.

Pars 4x4 STA, her türlü arazi şartında, sürati ve yüksek manevra kabiliyetiyle düşmana ait tanklar ve diğer zırhlı unsurları uzak mesafeden imha edip, kısa sürede mevzi değiştirerek ikinci hedefi ateş altına alabilecek yeteneklere sahip olarak geliştirildi. FNSS, tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımıyla bu zorlu gereksinimleri bir arada karşılayacak, çok özel bir amfibi araç ortaya çıkardı.

Aracın en dikkati çeken özelliğini, güç grubunun, aracın arkasında yer alması oluşturuyor. Bu yerleşim, soğutma ızgarası ve egzozunun da üst bölümde bulunmasıyla Pars 4x4’e, hiçbir hazırlık yapmadan suya giriş imkanı ve dolayısıyla sınıfının en üstün amfibi kabiliyetini kazandırıyor. Ayrıca Pars 4x4’ün, daha yüksek süratle manevra yapabilmesine de imkan sağlıyor. Ancak güç grubu arkada bulunan bir aracın sahip olabileceği tüm bu özellikler, Pars 4x4'ün, atış sonrası konumunu terk edip, tehlikeden hızlıca uzaklaşabilmesine olanak veriyor.

İlk atış denemesinde hedefi buldu

Pars 4x4’ün aks ve direksiyon sistemi, araca küçük dönüş yarıçapı sağlamak için özel tasarlandı. Uzun süspansiyon hareket mesafesi de aracın arazi performansını arttırıyor. Amfibi bir araç olan PARS 4x4, bu özelliği için balistik ya da mayın korumasından da feragat etmiyor.

Güç grubunun arkada olması sürücü mahalline geniş bir görüş açısı kazandırıyor. Aracın ön ve arka kısımlarında görüş sağlayan kamera sistemi de bulunuyor.

Pars 4x4, yüksek balistik ve mayın koruma seviyelerini sağlayacak şekilde tasarlandı. Araçta, ağırlık optimizasyonu için, özel zırh malzemeleri kullanılıyor. Güç grubunun arkada olması, aracın termal izini azaltıyor.

Pars 4x4'ün, FNSS tasarımı, uzaktan komutalı, insansız bir tanksavar kulesi bulunuyor. Balistik korumaya da sahip olan kulede, 2 tanksavar füzesi ve 1 adet 7,62 milimetre makineli tüfek bulunuyor. Kule, kısa bir süre önce, tanksavar füzesi ile ilk atış denemesini gerçekleştirdi ve azami menzilde hedefini merkezinden vurdu.

"Dünyada eşi olmayan bir araç"

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Pars 4x4’ün, tanksavar araçlarında yeni bir dönem başlatacağını vurguladı. Kurt, şunları kaydetti:

"FNSS, hem dünyadaki gelişmeleri hem de kullanıcıların ihtiyaçlarını yakından takip ediyor. Bu çalışmalarımızın bir sonucu olan Pars 4x4 konseptini, ilk olarak IDEF 2015'te sergilemiştik. Kullanıcımızla sözleşmemizi imzalamamızın ardından, bu konsepti, 18 ay içinde, sıfırdan, kulesi ile birlikte kalifikasyon testlerine girmeye hazır hale getirdik. Bu süreçte dünyada eşi olmayan bir aracı ortaya koyduk. Pars 4x4, FNSS'nin mühendislik gücünün ve terzi usulü çalışma kabiliyetinin bir başka kanıtı oldu. Envantere girmesi ile Pars 4x4’ün, başta Kara Kuvvetleri Komutanlığı, devamında ise dost ve müttefik ülkeler için denklemleri değiştiren bir güç çarpanı olacağından eminiz."

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