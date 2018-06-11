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Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması!

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TCMB Beklenti Anketi'ne göre 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.5837 TL oldu. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11.07'den yüzde 12.28'e yükseldi.
Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması!
Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması! Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması! Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması!

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12,28'e yükseldi.

TCMB'nin, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Haziran ayı Beklenti Anketi" yayımlandı. 

Buna göre, haziran ayı TÜFE beklentisi, yüzde 0,49'dan yüzde 0,82'ye yükseldi. Temmuz ve ağustos ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 0,69 ve yüzde 0,54 olarak gerçekleşti. 

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 11,07'den yüzde 12,28'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı dönemde yüzde 10,15'ten yüzde 10,47'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8,98'den yüzde 9,18'e yükseldi. 

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla artarak 4,4087'den 4,5065'e ulaştı. Aynı dönemde 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi, 4,4352'den 4,5837'ye çıktı. 

Bir önceki anket döneminde 53,5 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, değişim göstermedi. 2019 yılı cari açık beklentisi ise 51,3 milyar dolardan 50,6 milyar dolara geriledi.

Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4,2'ye indi 

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 4,6'dan yüzde 4,2'ye geriledi. 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 4,4'ten yüzde 4,1'e indi.

BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 13,43 iken, bu anket döneminde yüzde 17,23'e yükseldi. Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi de yüzde 13,50'den yüzde 17,67'ye çıktı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri yüzde 17,75 ve yüzde 16,03 olarak kayıtlara geçti.

Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 17,88 ve 12 ay sonrası için yüzde 16,01 oldu.

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