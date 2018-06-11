11 Haziran 2018 Pazartesi28 Ramazan 1439
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15 yaşındaki kızı eve götürüp...

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Kahramanmaraş’ta dün sabaha karşı alıkonulduğu evden kurtarılan 15 yaşındaki kızı kaçırdığı ileri sürülen şüpheli yakalandı...
15 yaşındaki kızı eve götürüp...
15 yaşındaki kızı eve götürüp... 15 yaşındaki kızı eve götürüp... 15 yaşındaki kızı eve götürüp...

Dün sabah saat 04.30'da Kahramanmaraş Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde bir apartman dairesinden yardım isteyen 15 yaşındaki S.A., çevredeki vatandaşların polise bilgi vermesiyle kapısı kilitli olan daireden kurtarıldı. Evden kaçan kız çocuğunun o gece dışarı çıktığı, Orman Bölge Müdürlüğü civarında dolaştığı ve bu esnada yanına yaklaşan bir şahsın aracına bindiği, sonrasında şahsın evine götürüldüğü tespit edildi. 

Olayla ilgili çalışma yapan ekipler, 2 çocuk babası şüpheli Hamza T.'yi gözaltına aldı. Hamza T.'nin ifadesinde, art niyeti olmadığını, sokakta gördüğü kızı boş eve götürdüğünü, sabah erken saatte de polise teslim etmeyi düşündüğünü söylediği öğrenildi. 

Hamza T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğu alıkoymak’ suçundan tutuklandı. 

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