Büyükada'da çok ilginç görüntüler

Eylem ile ilgili olarak konuştuğumuz Faytoncular Odası’nın yeni başkanı Hıdır Ünal bundan sonra bazı şeylerin değişeceğini belirterek " Bir at ambulansı yapacağız. Her olaya anında müdahale edecek, Ayrıca uzmanlığı at üzerine olan bir veteriner ile kadrolu olarak kendi yerimizde revir kurup çalışacağız. Şu anda adada bin 106 at var ama gebesi var hastası var yaşlısı var koşulan at sayısı 900 dür" dedi.
Büyükada, Burgazada ve Heybeliada’ da başlayan eylemlerde sadece 8 fayton işe çıkarılırken faytoncular meydanda toplandı ve protesto gösterisinde yaptı. bu arada Pazar gezmesi için adalara gelen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Eylemle ilgili konuşan Hıdır Ünal
"Arabaların tamamını koşmadık. 226 tane arabamız var. Atlarımızın ölümü çoğunlukla yaşlılık ve hastalıktan oluyor. Sorunların hepsini çözeceğiz. Bende zamanında faytoncuydum. Kimse atların ölmesini istemez. Dediğimiz gibi ilk önce bazı değişiklikler yapacağız. Önceliğimiz bir at ambulansı ve sadece uzmanlığı atlar olan bir veterinerimizin olması. Adalar faytonsuz, faytonlar atsız olmaz" dedi.
11 Haziran 2018 Pazartesi28 Ramazan 1439
- Hollanda'dan küstah Türkiye çıkışı!İtirafçı oldu örgütün yapılanmasını anlattıBayramda yüzde 50 indirimli olacak!İstanbul'da milyonluk operasyonRobert De Niro ödül töreninde Trump'a küfür ettiDünya sessiz kalmıştı! İspanyollar sahip çıktı15 yılda 117 milyar lira destek verildi!4 bin çalışanını birden çıkarıyorBüyükada'da çok ilginç görüntülerBeşiktaş'ta ayrılık! Resmen açıklandı...
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:25 Güneş 05:25 Öğle 13:10 İkindi 17:08 Akşam 20:43 Yatsı 22:33
- 30°C Adana
- 36°C Adıyaman
- 28°C Afyon
- 22°C Ağrı
- 29°C Amasya
- 29°C Ankara
- 28°C Antalya
- 24°C Artvin
- 30°C Aydın
- 30°C Balıkesir
- BIST: 96.633 0.79
- Altın: 188,466 0.95
- Dolar: 4,5084 0.92
- Euro: 5,3228 1.22
Büyükada'da çok ilginç görüntüler
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Büyükada'da çok ilginç görüntülerAdalarda fayton atlarının ölümü ve kötü şartlarda kullanımı ile sürekli eylem yapan hayvan severlere bu defa adalarda bulunan faytonculardan yanıt geldi.
Kaybettiği kimlik başına öyle bir iş açtı ki...Malatya'da, 2008'de kimliğini kaybeden bedensel engelli Hıdır Kadam, evine haciz gelince şok yaşadı.
1 yaşındaki bebeğini diri diri yakmak istediAdana'da cezaevi firarisi, kendisi polise ihbar eden annesinin evini yakması sonucu, içeride bulunan 11 aylık bebeği yaralandı.
Dünyaca ünlü isim intihar etti!Dünyaca ünlü televizyon sunucusu ve şef Anthony Bourdain, 61 yaşında hayatını kaybetti. Bourdain'in ölüm nedeninin intihar olduğu belirtildi.
Karnesini alacağı gün toprağa verildiTokat'ın Reşadiye ilçesinde, kaçan topunu almak isterken Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan ve 5 gün sonra cansız bedeni bulunan Halil Karaçam, son yolculuğuna uğurlandı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Büyükada'da çok ilginç görüntüler
- Dünyaca ünlü isim intihar etti!
- Karnesini alacağı gün toprağa verildi
- Çöp konteynerinde çok sayıda mermi bulundu
- Kokuya dayanamayıp yakına gidince dehşete düştüler
- Şok eden görüntü! İzmir'de karaya vurdu
- Sokak ortasında bu halde bulundu
- Giresunlu çobanın en büyük hayali bakın ne!
- Bir annenin en acı isteği
- Freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı
- Ünlü medya patronu hayatını kaybetti
- Burada yaşayanların gözlerine uyku girmiyor!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.