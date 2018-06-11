11 Haziran 2018 Pazartesi28 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:25Güneş 05:25Öğle 13:10İkindi 17:08Akşam 20:43Yatsı 22:33
    • 30°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 29°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 96.633 0.79
  • Altın: 188,466 0.95
  • Dolar: 4,5084 0.92
  • Euro: 5,3228 1.22

Büyükada'da çok ilginç görüntüler

»
Büyükada'da çok ilginç görüntüler
Adalarda fayton atlarının ölümü ve kötü şartlarda kullanımı ile sürekli eylem yapan hayvan severlere bu defa adalarda bulunan faytonculardan yanıt geldi.
Büyükada'da çok ilginç görüntüler Büyükada'da çok ilginç görüntüler Büyükada'da çok ilginç görüntüler


Eylem ile ilgili olarak konuştuğumuz Faytoncular Odası’nın yeni başkanı Hıdır Ünal bundan sonra bazı şeylerin değişeceğini belirterek " Bir at ambulansı yapacağız. Her olaya anında müdahale edecek, Ayrıca uzmanlığı at üzerine olan bir veteriner ile kadrolu olarak kendi yerimizde revir kurup çalışacağız. Şu anda adada bin 106 at var ama gebesi var hastası var yaşlısı var koşulan at sayısı 900 dür" dedi.

Büyükada, Burgazada ve Heybeliada’ da başlayan eylemlerde sadece 8 fayton işe çıkarılırken faytoncular meydanda toplandı ve protesto gösterisinde yaptı. bu arada Pazar gezmesi için adalara gelen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Eylemle ilgili konuşan Hıdır Ünal

"Arabaların tamamını koşmadık. 226 tane arabamız var. Atlarımızın ölümü çoğunlukla yaşlılık ve hastalıktan oluyor. Sorunların hepsini çözeceğiz. Bende zamanında faytoncuydum. Kimse atların ölmesini istemez. Dediğimiz gibi ilk önce bazı değişiklikler yapacağız. Önceliğimiz bir at ambulansı ve sadece uzmanlığı atlar olan bir veterinerimizin olması. Adalar faytonsuz, faytonlar atsız olmaz" dedi.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Büyükada'da çok ilginç görüntülerBüyükada'da çok ilginç görüntülerAdalarda fayton atlarının ölümü ve kötü şartlarda kullanımı ile sürekli eylem yapan hayvan severlere bu defa adalarda bulunan faytonculardan yanıt geldi.
Kaybettiği kimlik başına öyle bir iş açtı ki...Kaybettiği kimlik başına öyle bir iş açtı ki...Malatya'da, 2008'de kimliğini kaybeden bedensel engelli Hıdır Kadam, evine haciz gelince şok yaşadı.
1 yaşındaki bebeğini diri diri yakmak istedi1 yaşındaki bebeğini diri diri yakmak istediAdana'da cezaevi firarisi, kendisi polise ihbar eden annesinin evini yakması sonucu, içeride bulunan 11 aylık bebeği yaralandı.
Dünyaca ünlü isim intihar etti!Dünyaca ünlü isim intihar etti!Dünyaca ünlü televizyon sunucusu ve şef Anthony Bourdain, 61 yaşında hayatını kaybetti. Bourdain'in ölüm nedeninin intihar olduğu belirtildi.
Karnesini alacağı gün toprağa verildiKarnesini alacağı gün toprağa verildiTokat'ın Reşadiye ilçesinde, kaçan topunu almak isterken Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan ve 5 gün sonra cansız bedeni bulunan Halil Karaçam, son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'u istila ediyorlarİstanbul'u istila ediyorlarİstanbul’a farklı ülkelerden gelen hayvan veya bitkilerden bazıları istilacı türe dönüşüyor. Bunların son örneği kırmızı yanaklı su kaplumbağası ve ‘Drakula’ olarak da anılan turunçgil teke böceği oldu.
  • Astsubayın halı sahada acı ölümü!07 Haziran 2018 Perşembe 15:56
  • Korkunç ölüm! Bu halde bulundu07 Haziran 2018 Perşembe 15:00
  • Çöp konteynerinde çok sayıda mermi bulundu07 Haziran 2018 Perşembe 14:51
  • Yürek dağlayan dram! 'Çocukları büyüsün istemiyor'07 Haziran 2018 Perşembe 12:30
  • Alacak kavgasında kardeşini öldürdü07 Haziran 2018 Perşembe 11:15
  • Kokuya dayanamayıp yakına gidince dehşete düştüler07 Haziran 2018 Perşembe 10:01
  • Genç kızın anlattıkları dehşete düşürdü!06 Haziran 2018 Çarşamba 16:30
  • Şok eden görüntü! İzmir'de karaya vurdu06 Haziran 2018 Çarşamba 14:58
  • Sevgilisinin evinde annesini öldürdü, babasını yaraladı04 Haziran 2018 Pazartesi 11:05
  • Emine hanımdan önemli mesajlar04 Haziran 2018 Pazartesi 10:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri