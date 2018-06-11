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4 bin çalışanını birden çıkarıyor

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4 bin çalışanını birden çıkarıyor
4000 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanan İngiliz mühendislik şirketi Rolls Royce'un üzerindeki baskı Boeing uçaklarında yaşanan bir kompresör sorununun şimdi de başka bir motor tipinde görüldüğünü açıklamasıyla arttı
4 bin çalışanını birden çıkarıyor 4 bin çalışanını birden çıkarıyor 4 bin çalışanını birden çıkarıyor

 

Rolls Royce, Trent 1000 Package C motorunun, kompresör hatası nedeniyle düşük ömürlü olmasından dolayı bazı uçaklar uçuştan çekilmişti.

Bu motor tipi, Boeing 787 Dreamliner yolcu uçağında kullanılıyor. Rolls Royce bugün yaptığı açıklamada, aynı hatanın az sayıda  uzun ömürlü Package B motorlarında da görüldüğünü duyurdu.

50 BİN ÇALIŞANI VAR

Boeing'in "B" filosunun denetime alınmasıyla, şirketin hisseleri yüzde 1 düştü. Yakın bilgi sahibi bir kaynak Rolls Royce şirketler grubunun Cuma günü yapacağı sermaye piyasaları toplantısında, çoğu İngiltere'de olmak üzere 4,000'den fazla çalışanın işine son verildiğini açıklayacağını söyledi.

Bu kesinti daha çok destek ve yönetim kadrolarında yapılacak. Rolls Royce'un 50 ülkede 50,000 çalışanı bulunuyor.  Mevcut Package C sorunundan 30 uçağın etkilendiği belirtilirken bunlar arasında British Airways, Virgin Atlantic ve Yeni Zelanda Hava Yolları (Air New Zealand) gibi şirketler bulunuyor.

Air New Zealand, bu ayın başında motor arızasından etkilenen 787-9 tipi uçakların yerine 2 adet 777 kiralayacağını duyurmuştu.

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