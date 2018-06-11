Uyuşturucu ile mücadele için milletvekili adayı oldu

Siyasi partilerin milletvekili adayları arasında “sırf uyuşturucu ile mücadele etmek için” Meclis’e girmek isteyen bir isim de bulunuyor. SP'li aday Bilal Ay, bugün sadece İstanbul’da 500 bin uyuşturucu bağımlısı olduğunu kaydetti.

SP’li Bilal Ay, 4 yıl önce Temiz Toplum adında bir dernek kurup, uyuşturucuyla mücadele etmeye başlayan Bilal Ay, bugün sadece İstanbul’da 500 bin bağımlı olduğunu belirterek, Meclis’e girip bu illete karşı daha etkin mücadele yürütmek istediğini söyledi.

Saadet Partisi’nin (SP) İstanbul 2. bölge milletvekili adayı Bilal Ay, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son dört yılda 300 konferans verdi. Ay, uyuşturucuyla mücadelesini daha etkin şekilde yürütmek maksadıyla vekilliğe aday olduğunu söyledi.

SADECE İSTANBUL’DA 500 BİN BAĞIMLI VAR

Sadece İstanbul’da 500 bin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öngördüklerini ifade eden Bilal Ay, “İstanbul’un nüfusunu 15 milyon değil, 20 milyon bile saysak her 40 kişiden birisi uyuşturucu bağımlısı. Aileleri ile birlikte düşündüğümüzde sadece İstanbul’da dile kolay 2 milyon kişi uyuşturucu belasından etkileniyor. Türkiye genelindeki tablo da çok farklı değil. Bu da nasıl bir bela ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor” şeklinde konuştu.

ÇOCUĞUNUN ÖLMESİ İÇİN DUA EDEN VAR!

Uyuşturucu ile mücadelede insanı oldukça üzen sahnelerle de karşılaştıklarını ifade eden Ay, “Örneğin bir anne bana gelerek çocuğunun ölmesi için dua ettiğini söyledi. Yoksa başkalarını da bu belaya bulaştıracağını, bu yüzden başka annelerin yüreğinin yanmaması için bunu istediğini ifade etti. Bir annenin böyle bir şey söylemesi için neler yaşaması gerekir düşünebiliyor musunuz?” dedi.

ÇOK AŞAMALI BİR SÜREÇ

Uyuşturucu bağımlısı bir kişinin tedavisinin çok aşamalı bir süreç olduğunu da ifade eden Saadetli Ay, “Öncelikle ikna ile tedavi gerçekleşecek. Ardından bir rehabilitasyon süreci yaşanması gerekiyor ve son olarak da bağımlının eski ortamına dönmemesi yani farklı bir yere taşınması gerekiyor. Ancak ülkemizde rehabilitasyon aşaması maalesef yok” dedi.

KAPASİTE ÇOK YETERSİZ

Türkiye’de bağımlılık tedavisi yapılan AMATEM’lerin kapasitelerinin çok yetersiz olduğunu vurgulayan Bilal Ay, “Rakamlar ortada. Kaç insanımızın bu belayla boğuştuğu ortada. Ancak ülke genelindeki AMATEM’lerin toplam yatak kapasitesi 600-650 civarında. Özel bir takım rehabilitasyon merkezleri var ancak onlar da işi tamamen ranta ve ticarete dökmüş durumda. Devlet bu işe büyük bir ciddiyet ve titizlikle el atmalı” şeklinde konuştu.

HER DÜŞÜNCEDEN HER PARTİDEN İNSAN DESTEK OLMALI

Bu konunun partiler üstü bir mesele olduğunu söyleyen Bilal Ay, “Bu sebeple hangi görüşten olursa olsun, hangi partiye oy veriyor olursa olsun bir seferliğine de desteklerini istiyorum. Çünkü bu konu çok ama çok önemli. Maalesef bizden başka da gündeme getiren, üzerinde projesi olan yok” diye konuştu.

BAĞIMLI OLMAYANLARI KORUYACAĞIZ

Türkiye´de bağımlıların ve uyuşturucu ile mücadelenin durumu bu haldeyken, 24 Haziran seçimlerini adeta fırsat bilerek yola koyulduklarını anlatan Ay, “Bu konuda çok daha güçlü söz söylemek için yola koyulduk. Öncelikle ülke siyasetine doğru yön vererek, hiç uyuşturucuya bulaşmamış insanlarımızın buna meyletmemeleri için ön alacağız. Bu yeterli olmaz. Mevcut mağdurlar var. Bugün, bir bağımlı 18 yaşını aşmışsa ancak sosyal güvencesi yoksa tedavi olamıyor. Bunu değiştireceğiz” şeklinde konuştu.





HERKESİ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ



“Hangi görüşten olursa olsun uyuşturucuya karşı herkesi bir araya getireceğiz” diyen Bilal Ay, çözüm önerilerini sıralamaya şöyle devam etti:

“AMATEM´lerin sayılarını arttıracağız.

Özel merkezlerin uyuşturucu bağımlılarını adeta rant kapısı olarak görmesinin önüne geçeceğiz.

Türkiye´de olmayan rehabilitasyon köylerini kuracağız.

Mağdur gençlerimizin önce tedavi edilip akabinde de rehabilite edilip topluma katılımını sağlayacağız.

Tedavi olan kardeşlerimizin, tedavinin son aşaması olarak hayata geçmesi gereken, yer değiştirmelerini sağlamak adına da gerekli desteği vereceğiz.

Bilal Ay, ayrıca sadece uyuşturucu alanında değil, ailevi problemlerden, gençliğin diğer sorunlarına; kadına şiddetten, çocuk istismarına kadar birçok alanda çalışmalar yürüteceğini de ifade etti.