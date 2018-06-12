12 Haziran 2018 Salı28 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:25Güneş 05:24Öğle 13:10İkindi 17:09Akşam 20:43Yatsı 22:34
    • 26°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 96.661 0.82
  • Altın: 189,101 1.29
  • Dolar: 4,5139 1.04
  • Euro: 5,3211 1.18

Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz

»
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak" dedi.
Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz
Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak Bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşımız yola çıkacak. Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum" dedi.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bir ilde daha petrol aranacakBir ilde daha petrol aranacakEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Aksaray'da bulunan 15 bin 177 hektarlık bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.
Asıl alarm durumu seçimden sonraAsıl alarm durumu seçimden sonraABD’nin Illinois Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Ali Akarca seçim ekonomisini alnında yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsizBayramda köprüler ve otoyollar ücretsizUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak" dedi.
Türkiye'yi uçuracak maden!Türkiye'yi uçuracak maden!Bakan Berat Albayrak'ın "Bir rüya gerçek oluyor" diyerek müjdelediği bor madenindeki atılan adımlara ilişkin bir açıklama da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez'den geldi.
15 yılda 117 milyar lira destek verildi!15 yılda 117 milyar lira destek verildi!Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç, "Sektörün gelişmesi için devletin tüm imkanlarını seferber ettik. Son 15 yılda tarıma 117 milyar lira destek verildi" dedi.
4 bin çalışanını birden çıkarıyor4 bin çalışanını birden çıkarıyor4000 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanan İngiliz mühendislik şirketi Rolls Royce'un üzerindeki baskı Boeing uçaklarında yaşanan bir kompresör sorununun şimdi de başka bir motor tipinde görüldüğünü açıklamasıyla arttı
  • Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması!11 Haziran 2018 Pazartesi 15:50
  • Bunu yapan vergi ödemeyecek11 Haziran 2018 Pazartesi 13:18
  • SGK'dan ikramiye duyurusu11 Haziran 2018 Pazartesi 12:50
  • Büyüme rakamları açıklandı! Türkiye destan yazıyor11 Haziran 2018 Pazartesi 11:02
  • Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü11 Haziran 2018 Pazartesi 10:11
  • Yiğit Bulut'tan çarpıcı iddialar11 Haziran 2018 Pazartesi 10:10
  • Bakan'dan emekli ikramiyesi açıklaması10 Haziran 2018 Pazar 11:26
  • Dünyanın gözü orada10 Haziran 2018 Pazar 09:48
  • Milyonlara çifte zam müjdesi!09 Haziran 2018 Cumartesi 13:30
  • Moody's'in kararına hükümetten ilk tepki!08 Haziran 2018 Cuma 14:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri