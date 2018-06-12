12 Haziran 2018 Salı28 Ramazan 1439
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Bakan Sarıeroğlu'ndan ikramiye açıklaması!

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu katıldığı bir canlı yayında emekli ikramiyesi ve emeklilik yaşına ilişkin önemli açıkmalar yaptı.
Bakan Sarıeroğlu'ndan ikramiye açıklaması!
Bakan Sarıeroğlu'ndan ikramiye açıklaması! Bakan Sarıeroğlu'ndan ikramiye açıklaması! Bakan Sarıeroğlu'ndan ikramiye açıklaması!

Bakan Jülide Sarıeroğlu'nun konuşmasından satırbaşları;

12,4 milyon emekli ve hak sahibine yaklaşık 11 milyarlık ödeme gerçekleştirildi. Dün itibariyle öne çekilen emekli maaşı ödemelerini gerçekleştiriyoruz. İlk uygulama başlamış oldu. Bundan sonra aynı kapsamda ödemeleri iki bayramda gerçekleştireceğiz.

Bunun maaşla bir alakası yok. Emekli maaşını alanlar bin TL'yi aldı. Ölüm aylığı alan hak sahipleri kanundaki baremler oranında emekli ikramiyesini aldı.  Aynı kapsamda ödemeleri her sene hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda alacaklar.

EMEKLİLİK YAŞI AÇIKLAMASI

Sosyal güvenlik çok teknik bir alan. Bu teknik alanın bu durumundan bilgi kirlilikleriyle faydalanmak isteyenler olabiliyor. Popülist yaklaşımların sıkça görüldüğü alanlar oluyor. SGK çok kıymetli. Vatandaşlarımızın hem dününü hem de bugününü kapsıyor. Vaatleri görüyoruz. Maalesef adaylar tarafından çalışmalarımızın takip edilmediğini görüyoruz. Vaatlere baktığımızda flaş olarak sunulanların 24 tanesinin 10 yıldır uygulandığını görüyoruz. Şimdi emekli maaşlarıyla ilgili 200-300 alan var dediler 700'e kadar çıktı. Yaş gibi temel kriterler var. Her bir alan kendine özgü hesaplamalara sahip. Herkese çalışma hayatı hikayesine has olarak emekli maaşları belirleniyor. İstisna grubumuz var. 2000-3600 üzerinden prim ödeyen bir grubumuz var. Dünyanın hiçbir yerinde 3600 gün ödeyerek emekli olmak yok. Emekli maaşı bağlama seviyemiz 1000 TL ve üzerinde. 

34 yaş dün de ifade ettim. Ben de şu anda erken yaşta çalışma hayatına girmiş biri olarak en verimli çağdayız. Dünyanın hiçbir yerinde 34 yaşında emekli edinmesiyle övünecek kimse yoktur. 65 yaş diyorlar bu da yanlış. Bu 2036'da başlayacak. Bizim emekli yaşımız 58 yaş. 26 sene sigortalılık senesi ortalama. Dünyada bu 33'ün üzerinde. 

İKRAMİYELER NEDEN FARKLI YATTI?

Emeklilerimize dedik, kişinin kendi primini ödemiş kendi alanlara 1000 TL yattı. Emekli maaşı alan her vatandaşımız bunu aldı. Ölüm aylığımız var. Hak sahibi olarak eşine, çocuklarına, anne babalara yatıyor. Ölüm aylığımız tek dosya olarak değerlendiriyor. Eşin yüzde 50'sinin ödemesini gerçekleştirdik. Ölüm maaşı oranı neyse bunun ikramiyesi de buydu. Bunu herkes biliyordu.  Eşe yüzde 50, çocuk ve anne babalara yüzde 25, çocuk yoksa yüzde 75 olarak bağlanıyor. Buna göre 1000 TL'nin paylaşımını gerçekleştirdik. 

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