Sivas’ın Yıldızeli İlçesi Kavak köyünde yaşayan Şükrü Tutucu kırsalda mantar toplarken 3 ile 4 kilo ağırlığında iki dev mantar buldu. Bulduğu dev mantarlar karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Tutucu, görenlerin de gözlerine inanamadığını belirtti. Daha öncede dağda büyük mantarlara rast geldiğini ancak ilk kez bu kadar büyük mantarlarla karşılaştığını söyledi.
12 Haziran 2018 Salı28 Ramazan 1439
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Görenler inanamadı!
Sivas’ın Yıldızeli İlçesi Kavak köyünde yaşayan Şükrü Tutucu kırsalda mantar toplarken 3 ile 4 kilo ağırlığında iki dev mantar buldu. Bulduğu dev mantarlar karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Tutucu, görenlerin de gözlerine inanamadığını belirtti. Daha öncede dağda büyük mantarlara rast geldiğini ancak ilk kez bu kadar büyük mantarlarla karşılaştığını söyledi.
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