Kız kaçırma davası kanlı bitti

Olay, dün öğleden sonra 600 Evler Mahallesinde meydana gledi. Yeni Mahallede oturan Çalışkan ve Baran aileleri arasında geçen yıl kız kaçırma meselesi yüzünden husumet oluştu. Bu nedenle zaman zaman aileler arasında tartışma yaşandı.

Dün Emrullah Baran ile babası, kız kardeşini kaçıran gencin ağabeyi Erhan Çalışkan'ın bir kahvehanede olduğunu öğrendi.

Kahvehanenin önüne giden baba ile oğlu, Erhan Çalışkan'ın dışarı çıkmasını bekledi. Emrullah Baran, bir süre sonra kahvehaneden çıkan Çalışkan'a 9 el ateş etti. Vücuduna isabet eden 7 kurşunla yaralanan Erhan Çalışkan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay yerinden, babasıyla birlikte 10 AKZ 25 plakalı beyaz bir araçla kaçan Emrullah Baran, Bandırma Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Baran'ın babasının da arandığı bildirildi.