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En yeni anketten ne çıktı?

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En yeni anketten ne çıktı?
Mediar Araştırma Şirketi, 8-11 Haziran tarihlerinde 27 ilde 2401 kişiyle görüşülerek yapılan seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
En yeni anketten ne çıktı? En yeni anketten ne çıktı? En yeni anketten ne çıktı?

AK Parti ve MHP'nin ismen oluşturduğu, BBP'nin de destek verdiği Cumhur İttifakı, Meclis'te çoğunluğu sağlayamadığı sonucuna ulaşan anket sonucuna göre seçim sonuçları şöyle şekillendi:

Cumhur İttifakı: Yüzde 47.68,

Millet İttifakı: Yüzde 39.42,

HDP: Yüzde 12.14

ERDOĞAN YÜZDE 47

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 47.96 oranında oy alacağı tahmin edilirken CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin oy oranıysa yüzde 29.88 seviyesinde bulunuyor.

Mediar Araştırma’nın Twitter hesabı üzerinden paylaşılan anket sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:

“24 Haziran’da gerçekleşecek seçimlerin yaklaşık iki hafta öncesinde, seçmenlerin kararsızlık eğiliminin düşmekte olduğu ve iddialı kuvvetler etrafında toparlandığı gözlenmektedir. Ak Parti, CHP, HDP ve MHP oy oranlarını önceki araştırmalara göre çeşitli oranlarda yükseltmiştir. İstisnai durum İyi Parti’nin ve bu partinin cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener’in oylarında gözlenen düşmedir. İyi Parti oylarındaki gerilemenin; iktidar bloku tarafından görmezden gelmeye dayalı bir yok sayma sonucunda sağ seçmen gündeminin dışında kalması, CHP’nin İnce’nin adaylığı ile başlayan hareketliliğinin etkisi ve medyada iddiası ile orantılı bir alan bulamayışının sonucu olduğu düşünülmektedir.

İlk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ak Parti seçmenlerinin %96.65’inden, MHP seçmenlerinin ise %69.11’inden oy almaktadır. Muharrem İnce ise CHP seçmenlerinin %89.88’inden, HDP seçmenlerinin %15.53’ünden, İyi Parti seçmenlerinin %19.93’ünden destek bulmaktadır. Bu veriler ışığında Cumhur İttifakı’nın parlamento çoğunluğunu kaybetmesi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması beklenmelidir. İkinci turda ortaya çıkabilecek seçim sonucu, çeşitli parti seçmenlerinin seçimin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce arasında yapacakları tercihlerle belirlenecektir. Ancak özellikle muhalefet seçmeninin bu konuda ilk turdakine benzer bir bütünlük göstermediği, bu eğilimlerin 24 Haziran akşamından başlayarak tekrar ölçülmesi gerektiği söylenmelidir.”

 

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