Şekerleme ve çikolatada kaliteye dikkat

Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan şeker ve çikolatalar alınırken merdiven altı üretime dikkat edilmesi, ağızlarının tadını kaçırmak istemeyen tüketicilerin ürünlerin içeriğini kontrol etmeleri önerildi

Ramazan Bayramı ile özdeşleşen şeker ve çikolatalar çarşı, pazar ve market raflarını süslerken, bayramda ağızlarının tadını kaçırmak istemeyen tüketicilerin kilogram fiyatı 22-25 liranın altındaki çikolatalar ve 10 liranın altındaki şekerlerin içeriğini kontrol etmeleri önerildi.

Bayrama sayılı günler kala çarşı ve pazarlarda hareketlilik başladı. Vatandaşlar bir yandan bayramlık telaşı yaşarken diğer taraftan da misafirlerine ikram edecekleri şeker ve çikolataları alıyor.

Şölen Çikolata Üst Yöneticisi Elif Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin şeker ve çikolata alırken öncelikle ürünün markasına, güvenilirliğine ve ambalajlı olmasına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

'Merdiven altı' tabir edilen yerlerde üretilen çikolataların gerçek çikolatalarla karıştırılmaması gerektiğini belirten Çoban, üzerinde "kokolin" veya "kakao kaplı" yazan ürünlerin gerçek çikolata olmadığına işaret etti.

Çoban, gerçek çikolatanın en belirgin özelliklerinden birinin pürüzsüzlüğü ve yumuşaklığı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Gerçek çikolatanın tadı homojendir, kendine özgü aromasının ağızda uyum içinde dağılması, hızlı erimesi ve yumuşak olması gerekir. Ağızda metal tadı olmamalı ve ağız içinde yağlı, yapışkan kalıntı veya tabaka bırakmamalıdır. Tadı acı olan çikolataları almayın, ürünün taze olmadığının işaretidir. Mat renkli çikolatalardan kaçının, parlak renkli olanları tercih edin. Çikolatanın ambalajlı olmasına özen gösterin. Çikolatada kilogramı 22-25 liradan daha düşük, şekerde ise 10 liradan düşük ürün olduğunda içeriği bir kez daha dikkatle incelenmelidir."

İkramlıktan, hediyeliğe geçiş

Çoban, özellikle son 5 yıldır bayramlarda ikramlık çikolatadan hediyelik çikolataya doğru bir eğilim olduğunu belirterek, "Artık sadece bayramda değil özel günlerde de insanlar birbirine çikolata hediye ediyor." dedi. Çoban, hediye olarak özellikle dolgulu çikolataların tercih edildiğini, daha çok kadınlar ilgi gösterdiği bitter çikolatanın tüketiminin de gün geçtikçe arttığını dile getirdi.

Elif Çoban, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bayramlarda hane başına düşen ambalajlı ve açık çikolata miktarı 1,5 kilogram. Ambalajlı ve açık şeker miktarı ise 2,2 kilogram. Çikolata tüketiminde İç Anadolu ve Marmara, şeker tüketiminde ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri öne çıkıyor. Her sene bayramda talep artışı yaşıyoruz. Bu sene de artış yaşadık. Türkiye'nin çikolata fabrikası, en lezzetli ve kaliteli bayram çikolatası ve şekerini sunmak için bu sene de tam kapasite çalıştı. Maliyetlerdeki büyük artışlara rağmen tüketicilerimize hesaplı ve ekonomik bayram çikolatası ve şekeri sunmak için elimizden geleni yaptık. Bu yıl fiyat değişimlerini minimum miktarlarda tutmak için büyük çaba gösterdik."