13 Haziran 2018 Çarşamba30 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:25Güneş 05:24Öğle 13:10İkindi 17:09Akşam 20:44Yatsı 22:34
    • 29°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 94.717 -0.62
  • Altın: 194,224 1.44
  • Dolar: 4,6636 2.00
  • Euro: 5,4843 1.88

Şekerleme ve çikolatada kaliteye dikkat

»
Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan şeker ve çikolatalar alınırken merdiven altı üretime dikkat edilmesi, ağızlarının tadını kaçırmak istemeyen tüketicilerin ürünlerin içeriğini kontrol etmeleri önerildi
Şekerleme ve çikolatada kaliteye dikkat
Şekerleme ve çikolatada kaliteye dikkat Şekerleme ve çikolatada kaliteye dikkat Şekerleme ve çikolatada kaliteye dikkat

Ramazan Bayramı ile özdeşleşen şeker ve çikolatalar çarşı, pazar ve market raflarını süslerken, bayramda ağızlarının tadını kaçırmak istemeyen tüketicilerin kilogram fiyatı 22-25 liranın altındaki çikolatalar ve 10 liranın altındaki şekerlerin içeriğini kontrol etmeleri önerildi.

Bayrama sayılı günler kala çarşı ve pazarlarda hareketlilik başladı. Vatandaşlar bir yandan bayramlık telaşı yaşarken diğer taraftan da misafirlerine ikram edecekleri şeker ve çikolataları alıyor.

Şölen Çikolata Üst Yöneticisi Elif Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin şeker ve çikolata alırken öncelikle ürünün markasına, güvenilirliğine ve ambalajlı olmasına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

'Merdiven altı' tabir edilen yerlerde üretilen çikolataların gerçek çikolatalarla karıştırılmaması gerektiğini belirten Çoban, üzerinde "kokolin" veya "kakao kaplı" yazan ürünlerin gerçek çikolata olmadığına işaret etti.

Çoban, gerçek çikolatanın en belirgin özelliklerinden birinin pürüzsüzlüğü ve yumuşaklığı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Gerçek çikolatanın tadı homojendir, kendine özgü aromasının ağızda uyum içinde dağılması, hızlı erimesi ve yumuşak olması gerekir. Ağızda metal tadı olmamalı ve ağız içinde yağlı, yapışkan kalıntı veya tabaka bırakmamalıdır. Tadı acı olan çikolataları almayın, ürünün taze olmadığının işaretidir. Mat renkli çikolatalardan kaçının, parlak renkli olanları tercih edin. Çikolatanın ambalajlı olmasına özen gösterin. Çikolatada kilogramı 22-25 liradan daha düşük, şekerde ise 10 liradan düşük ürün olduğunda içeriği bir kez daha dikkatle incelenmelidir."

İkramlıktan, hediyeliğe geçiş
Çoban, özellikle son 5 yıldır bayramlarda ikramlık çikolatadan hediyelik çikolataya doğru bir eğilim olduğunu belirterek, "Artık sadece bayramda değil özel günlerde de insanlar birbirine çikolata hediye ediyor." dedi. Çoban, hediye olarak özellikle dolgulu çikolataların tercih edildiğini, daha çok kadınlar ilgi gösterdiği bitter çikolatanın tüketiminin de gün geçtikçe arttığını dile getirdi.

Elif Çoban, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bayramlarda hane başına düşen ambalajlı ve açık çikolata miktarı 1,5 kilogram. Ambalajlı ve açık şeker miktarı ise 2,2 kilogram. Çikolata tüketiminde İç Anadolu ve Marmara, şeker tüketiminde ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri öne çıkıyor. Her sene bayramda talep artışı yaşıyoruz. Bu sene de artış yaşadık. Türkiye'nin çikolata fabrikası, en lezzetli ve kaliteli bayram çikolatası ve şekerini sunmak için bu sene de tam kapasite çalıştı. Maliyetlerdeki büyük artışlara rağmen tüketicilerimize hesaplı ve ekonomik bayram çikolatası ve şekeri sunmak için elimizden geleni yaptık. Bu yıl fiyat değişimlerini minimum miktarlarda tutmak için büyük çaba gösterdik."

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sanayi üretimi beklentileri aştıSanayi üretimi beklentileri aştıYılın ikinci çeyreğine ilişkin ilk sanayi üretimi verileri aylık bazda yüzde 0,9 ve önceki yılın ayın dönemine göre yüzde 6,2 artarak beklentileri aştı.
Şekerleme ve çikolatada kaliteye dikkatŞekerleme ve çikolatada kaliteye dikkatRamazan Bayramı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan şeker ve çikolatalar alınırken merdiven altı üretime dikkat edilmesi, ağızlarının tadını kaçırmak istemeyen tüketicilerin ürünlerin içeriğini kontrol etmeleri önerildi
Bakan Sarıeroğlu'ndan ikramiye açıklaması!Bakan Sarıeroğlu'ndan ikramiye açıklaması!Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu katıldığı bir canlı yayında emekli ikramiyesi ve emeklilik yaşına ilişkin önemli açıkmalar yaptı.
Almanların Türkiye analizi şaşırttıAlmanların Türkiye analizi şaşırttıTürkiye, Türk lirasındaki "spekülatif saldırılara" karşı mevcut savunmadaki ekonomik büyümesine güveniyor.
İşte Türkiye'nin en fazla ihracat yapan şirketiİşte Türkiye'nin en fazla ihracat yapan şirketiTürkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2017 yılında en fazla ihracat yapan firma 4 milyar 797 milyon dolar ile Ford Otosan oldu.
Mehmet Şimşek: Hepsini ABD'den çektikMehmet Şimşek: Hepsini ABD'den çektik'Büyüme gerçek mi?' sorusuna rakamlarla cevap veren Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, rezervler noktasında ise Amerika'daki Türkiye'ye ait altın rezervlerinin hepsinin çekildiğini açıkladı.
  • Bir ilde daha petrol aranacak12 Haziran 2018 Salı 09:31
  • Asıl alarm durumu seçimden sonra12 Haziran 2018 Salı 09:20
  • Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz12 Haziran 2018 Salı 09:12
  • Türkiye'yi uçuracak maden!12 Haziran 2018 Salı 09:03
  • 15 yılda 117 milyar lira destek verildi!11 Haziran 2018 Pazartesi 16:01
  • 4 bin çalışanını birden çıkarıyor11 Haziran 2018 Pazartesi 15:59
  • Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması!11 Haziran 2018 Pazartesi 15:50
  • Bunu yapan vergi ödemeyecek11 Haziran 2018 Pazartesi 13:18
  • SGK'dan ikramiye duyurusu11 Haziran 2018 Pazartesi 12:50
  • Büyüme rakamları açıklandı! Türkiye destan yazıyor11 Haziran 2018 Pazartesi 11:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri