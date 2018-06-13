13 Haziran 2018 Çarşamba30 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:25Güneş 05:24Öğle 13:10İkindi 17:09Akşam 20:44Yatsı 22:34
    • 29°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 94.717 -0.62
  • Altın: 194,224 1.44
  • Dolar: 4,6636 2.00
  • Euro: 5,4843 1.88

Çeyiz yüzünden silahlı çatışma çıktı: 1 ölü

»
Pendik'te gelinin çeyizi yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Silahlı çatışmanın yaşandığı anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Çeyiz yüzünden silahlı çatışma çıktı: 1 ölü
Çeyiz yüzünden silahlı çatışma çıktı: 1 ölü Çeyiz yüzünden silahlı çatışma çıktı: 1 ölü Çeyiz yüzünden silahlı çatışma çıktı: 1 ölü

Pendik'te gelinin çeyizi yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Silahlı çatışmanın yaşandığı anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İHA'nın geçtiği habere göre olay, geçtiğimiz aylarda Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakırlı oldukları öğrenilen iki aile arasında düğün öncesi gelinin çeyizi konusunda tartışma başladı. Evin önünde gerçekleşen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında evdekilerle çeyizi götürmek için gelenler arasında silahlı çatışma çıktı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Silah seslerini duyan baba balkona çıkarak aşağıya doğru ateş etti. Çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, iki taraftan çok sayıda kişi yaralandı. Çatışma sırasında sokak içerisinde bulunan vatandaşlar panik yaşayarak sağa sola doğru kaçıştı. Vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Öte yandan yaşanan olay çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.Görüntülerde silah sesleri ve kaçışmalar görülüyor.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çeyiz yüzünden silahlı çatışma çıktı: 1 ölüÇeyiz yüzünden silahlı çatışma çıktı: 1 ölüPendik'te gelinin çeyizi yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Silahlı çatışmanın yaşandığı anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Mehmet Şevket Eygi: İman elden gidiyorMehmet Şevket Eygi: İman elden gidiyorMehmet Şevket Eygi: İman elden gidiyor
5 çocuğunu birden kaybetti! Bakamadı...5 çocuğunu birden kaybetti! Bakamadı...Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesinin batması sonucu meydana gelen faciadan kurtulan Suriyeli İdris Raşit, hayatını kaybeden 5 çocuğunu morgda teşhis etmeye çalışırken gözyaşlarına boğuldu.
Eşine sürpriz yapmak istedi, öldü!Eşine sürpriz yapmak istedi, öldü!Karabük'te, doğum günü olan eşine işyerine giderek sürpriz yapmak isteyen 3 çocuk annesi Selma Akgül (44), dolaptan elbise almak istediği sırada yere düşen el yapımı tüfeğin ateş alması sonucu öldü.
Ambulansın sireni bu kez mutluluk için çaldıAmbulansın sireni bu kez mutluluk için çaldıTokat'ın Zile ilçesinde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan çiftin nikahı ambulansta kıyıldı.
Büyükada'da çok ilginç görüntülerBüyükada'da çok ilginç görüntülerAdalarda fayton atlarının ölümü ve kötü şartlarda kullanımı ile sürekli eylem yapan hayvan severlere bu defa adalarda bulunan faytonculardan yanıt geldi.
  • Kaybettiği kimlik başına öyle bir iş açtı ki...11 Haziran 2018 Pazartesi 12:20
  • 1 yaşındaki bebeğini diri diri yakmak istedi11 Haziran 2018 Pazartesi 10:55
  • Dünyaca ünlü isim intihar etti!08 Haziran 2018 Cuma 15:31
  • Karnesini alacağı gün toprağa verildi08 Haziran 2018 Cuma 12:57
  • İstanbul'u istila ediyorlar08 Haziran 2018 Cuma 11:30
  • Astsubayın halı sahada acı ölümü!07 Haziran 2018 Perşembe 15:56
  • Korkunç ölüm! Bu halde bulundu07 Haziran 2018 Perşembe 15:00
  • Çöp konteynerinde çok sayıda mermi bulundu07 Haziran 2018 Perşembe 14:51
  • Yürek dağlayan dram! 'Çocukları büyüsün istemiyor'07 Haziran 2018 Perşembe 12:30
  • Alacak kavgasında kardeşini öldürdü07 Haziran 2018 Perşembe 11:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri