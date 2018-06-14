14 Haziran 2018 Perşembe30 Ramazan 1439
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FED faiz arttırdı! Dolarda son durum...

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FED faiz arttırdı! Dolarda son durum...
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 1,50-1,75 aralığından yüzde 1,75-2,00 aralığına yükseltti.
FED faiz arttırdı! Dolarda son durum... FED faiz arttırdı! Dolarda son durum... FED faiz arttırdı! Dolarda son durum...

 

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran toplantısı, beklendiği gibi faizartışıyla sona erdi.

İki günlük toplantının ardından yayınlanan karar metnine göre, 8 FOMC üyesi, politika faizi oranını yüzde 1,50-1,75 aralığından yüzde 1,75-2,00 aralığına çıkarma kararını oy birliğiyle aldı. Bu, Fed'in bu yılki 25 baz puanlık ikinci faiz artırımı olarak kayıtlara geçti. 

Ülke ekonomisinin "sağlam" hızda büyümeye devam ettiği vurgulanan karar metninde, "FOMC, iş gücü piyasası şartları ve enflasyon açısından gerçekleşen gelişmeler ve beklentiler ışığında, federal fonlama oranını yüzde 1,75-2,00 aralığına yükseltme kararı aldı." ifadesi kullanıldı. 

Mayıs ayında düzenlenen bir önceki FOMC toplantısının ardından yayınlanan metinde, Amerikan ekonomisi "ılımlı" olarak nitelendirilmişti.

DOLAR/TL KURU ÇOK ETKİLENMEDİ

FED'in kararı Dolar/TL kurunda kayda değer bir harekete sebep olmadı. Dolar şu sıralar 4,64 civarında seyrediyor.

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