Albayrak'tan büyük 'Bor' müjdesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk ekranlarında soruları yanıtladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak şunları söyledi:

ÖNEMLİ BOR MERKEZLERİ İNŞA EDECEĞİZ

"Borda önümüzdeki süreçte organize sanayi bölgelerinin dışında önemli merkezler inşa edeceğiz. Yerini belirledik ancak şu anda açıklamıyorum. Büyük merkezle beraber sanayi ile işbirliği yapılacak. Dünyadaki en gelişmiş örneği alacağız nükleerde de. İkisi de komşu olacak borla nükleer."

"2018'DE DETAYLARINI AÇIKLAYACAĞIZ"

2023'de Akkuyu'nun ilk etabı devreye girecek. 2.'nin yeri aşağı yukarı belli; büyük ihtimal Trakya Bölgesi olacak. Nedeni de bu bölgenin çok fazla kullanımı var enerjide. Ancak bu bölgede üretim fazla yok. Hem kaynağında üreteceğiz, hem arz talep dengesi nedeniyle. 2018 yılında büyük bir ihtimalle detaylarını açıklayacağız.