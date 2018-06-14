14 Haziran 2018 Perşembe1 Şevval 1439
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Tedavileri tamamlanan yaban hayvanları doğaya bırakıldı

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Burdur'da çeşitli yerlerinden yaralanan üç leylek, bir baykuş ve bir çakal, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.
Tedavileri tamamlanan yaban hayvanları doğaya bırakıldı
Tedavileri tamamlanan yaban hayvanları doğaya bırakıldı Tedavileri tamamlanan yaban hayvanları doğaya bırakıldı Tedavileri tamamlanan yaban hayvanları doğaya bırakıldı

Burdur'da, çeşitli yerlerinden yaralanan ve uzun süredir Lisinia Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altında olan üç leylek, bir çakal ve bir baykuş tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı.

Karakent köyü yakınlarındaki merkezde düzenlenen törene, Burdur Valisi Hasan Şıldak da katıldı.

Vali Şıldak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 yıldır merkezde doğa adına çalışmalar yapıldığını belirterek, "Bugün de biz doğa ve çevre için olumlu mesajlar vermek adına buradayız. Hayvanlar için yaptıkları çalışmalar takdire değer. Bugün de üç leylek, bir baykuş ve bir çakalı tabiata salmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Şıldak, merkezde tarımsal anlamda da il ölçeğini aşan önemli çalışmalar yapıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Özellikle lavanta yetiştirilip, ondan çeşitli ürünler elde edilmesi hususunda çok değerli çalışmalar yapılmış. Burada bulunan lavanta bahçesi, gül bahçesi ve diğer endemik türlerin yetiştirildiği alanları gezdik. Tabiat içinde hayvanların doğal ortamda rehabilite edildiği alanları gördük. Hepsi çok önemli çalışmalar. Gerek ilimizin tanıtımı anlamında gerekse çevresel değerlerin yeni kuşaklara aktarılması konusunda bu çalışmalar çok değerli. Valilik olarak bu çalışmaları destekleyeceğiz."

Merkezin kurucusu Öztürk Sarıca da her yıl yedikleri leşler nedeniyle zehirlenmiş ya da yaralı yüzlerce hayvanı tedavi ederek doğaya saldıklarını ancak sakat kalan ve doğada yaşama şansı olmayanların bakımının merkezde yapıldığını ifade etti.

Daha sonra, tedavisi tamamlanan leylekler, baykuş ve çakal, Burdur Gölü ve lavanta tarlaları manzaralı merkezden doğaya bırakıldı.

 

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