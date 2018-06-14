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Okul servisinde iğrenç olay!

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde okul servis minibüsünde 3 kız öğrenciye, farklı zamanlarda birçok kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan servis şoförü E.A. (63), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Okul servisinde iğrenç olay!
Okul servisinde iğrenç olay! Okul servisinde iğrenç olay! Okul servisinde iğrenç olay!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde okul servis minibüsünde 3 kız öğrenciye, farklı zamanlarda birçok kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan servis şoförü E.A. (63), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bayraklı ilçesinde, bir lisede eğitim gören A.G.K. (14), F.E. (14) ve Y.Ö. (14), ailelerine, okul servis şoförü E.A.'nın tacizine uğradıklarını anlattı. Bunun üzerine geçen yıl polise giden aileler, E.A.'dan şikayetçi oldu. Öğrencilerin iddiasına göre okul servisinin en arka koltuğuna oturan Y.A.'yı yanına çağıran şoför, radyoyu açmasını söyledi. Ön koltuğa gelen Y.A., radyoyu açmak isterken şoför, kız öğrencinin göğsünü elledi.

Servis şoförü E.A., bu olaydan 5 gün sonra da yine Y.A.yı servisten inerken kolundan tutup koltuğa sıkıştırarak, sevgilisi olup olmadığını sordu ve kız öğrenci tepki vererek kaçtı. E.A., 2 gün sonra ise F.E.yi okul servis aracının ön koltuğunda sıkıştırıp kalçasını okşadı. Servis şoförü E.A. olaydan hemen bir gün sonra okulun bahçesindeki servis aracına binen F.E.yi, kolundan tutup kendine çekerek öpmek istedi. F.E. direnince, şoför E.A., kızın saçını tutup kafasını ısırdı. Bu olaylardan yaklaşık 5 gün sonra ise yine E.A., 9'uncu sınıf öğrencisi A.G.K. servise binince, ön koltuğa çağırdı. A.G.K., ön koltuğa oturduğunda, şoför bacağına vurup okşadı. Bu olaydan 2 gün sonra da A.G.K.nin kolunu tutarak eliyle yanağını sıkıp öpmeye kalkıştı.

Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan servis şoförü E.A., çıkarıldığı İzmir 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. E.A. hakkında farklı zamanlarda 15 yaşından küçük 3 kız öğrenciye, birden fazla cinsel istismar suçu işlediği iddiasıyla 'zincirleme çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 kez, 5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık E.A., öğrencilerin aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan sanık E.A., suçlamaları kabul etmeyip, "Avukatlarımın belirttiği tanıkları dinleseydiniz, cezaevinde yatmamış olacaktım. Sadece karşı tarafı dinlediniz. Bu olayın asıl mağduru benim. Ailem perişan oldu, suçsuzum beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşma savcısı da esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu birden fazla kez işlediği gerekçesiyle her sanık içi ayrı ayrı cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen de savcının verdiği mütalaaya katıldıklarını ve sanığa indirim yapılmadan en üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa A.G.K.'ye yönelik cinsel istismarından dolayı 8 yıl hapis cezası verirken, eylemin birden fazla kez gerçekleştirmesinden dolayı cezası arttırılarak 10 yıla çıkardı. Sanığın duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezası 8 yıl 4 aya indirildi. Diğer iki mağdura yönelik cinsel istismarından dolayı da aynı hükümleri uygulayarak ceza veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık E.A., toplamda 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 

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