14 Haziran 2018 Perşembe1 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:24Güneş 05:24Öğle 13:10İkindi 17:09Akşam 20:44Yatsı 22:35
    • 27°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 29°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 93.794 0.31
  • Altın: 193,939 -0.14
  • Dolar: 4,6107 -0.23
  • Euro: 5,4508 0.06

Okul servisinde iğrenç olay!

»
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde okul servis minibüsünde 3 kız öğrenciye, farklı zamanlarda birçok kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan servis şoförü E.A. (63), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Okul servisinde iğrenç olay!
Okul servisinde iğrenç olay! Okul servisinde iğrenç olay! Okul servisinde iğrenç olay!

Bayraklı ilçesinde, bir lisede eğitim gören A.G.K. (14), F.E. (14) ve Y.Ö. (14), ailelerine, okul servis şoförü E.A.'nın tacizine uğradıklarını anlattı. Bunun üzerine geçen yıl polise giden aileler, E.A.'dan şikayetçi oldu. Öğrencilerin iddiasına göre okul servisinin en arka koltuğuna oturan Y.A.'yı yanına çağıran şoför, radyoyu açmasını söyledi. Ön koltuğa gelen Y.A., radyoyu açmak isterken şoför, kız öğrencinin göğsünü elledi. Servis şoförü E.A., bu olaydan 5 gün sonra da yine Y.A.’yı servisten inerken kolundan tutup koltuğa sıkıştırarak, sevgilisi olup olmadığını sordu ve kız öğrenci tepki vererek kaçtı. E.A., 2 gün sonra ise F.E.’yi okul servis aracının ön koltuğunda sıkıştırıp kalçasını okşadı. Servis şoförü E.A. olaydan hemen bir gün sonra okulun bahçesindeki servis aracına binen F.E.’yi, kolundan tutup kendine çekerek öpmek istedi. F.E. direnince, şoför E.A., kızın saçını tutup kafasını ısırdı. Bu olaylardan yaklaşık 5 gün sonra ise yine E.A., 9'uncu sınıf öğrencisi A.G.K. servise binince, ön koltuğa çağırdı. A.G.K., ön koltuğa oturduğunda, şoför bacağına vurup okşadı. Bu olaydan 2 gün sonra da A.G.K.’nin kolunu tutarak eliyle yanağını sıkıp öpmeye kalkıştı.

Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan servis şoförü E.A., çıkarıldığı İzmir1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. E.A. hakkında farklı zamanlarda 15 yaşından küçük 3 kız öğrenciye, birden fazla cinsel istismar suçu işlediği iddiasıyla 'zincirleme çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 kez, 5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık E.A., öğrencilerin aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan sanık E.A., suçlamaları kabul etmeyip, "Avukatlarımın belirttiği tanıkları dinleseydiniz, cezaevinde yatmamış olacaktım. Sadece karşı tarafı dinlediniz. Bu olayın asıl mağduru benim. Ailem perişan oldu, suçsuzum beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşma savcısı da esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu birden fazla kez işlediği gerekçesiyle her sanık içi ayrı ayrı cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen de savcının verdiği mütalaaya katıldıklarını ve sanığa indirim yapılmadan en üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa A.G.K.'ye yönelik cinsel istismarından dolayı 8 yıl hapis cezası verirken, eylemin birden fazla kez gerçekleştirmesinden dolayı cezası arttırılarak 10 yıla çıkardı. Sanığın duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezası 8 yıl 4 aya indirildi. Diğer iki mağdura yönelik cinsel istismarından dolayı da aynı hükümleri uygulayarak ceza veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık E.A., toplamda 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mezarlıklarda sınav yapıldı, başarılı olanlara bu kart verildiMezarlıklarda sınav yapıldı, başarılı olanlara bu kart verildiAdana'da mezarlıklarda kendilerini “hoca” olarak tanıtan bazı kişilerin vatandaşların dini duygularını istismar etmelerini önlemek amacıyla Kur'an okuma sınav yapıldı.
Okul servisinde iğrenç olay!Okul servisinde iğrenç olay!İZMİR'in Bayraklı ilçesinde okul servis minibüsünde 3 kız öğrenciye, farklı zamanlarda birçok kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan servis şoförü E.A. (63), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kız kaçırma davası kanlı bittiKız kaçırma davası kanlı bittiBalıkesir'in Bandırma ilçesinde kız kardeşini kaçıran gencin ağabeyi Erhan Çalışkan'ı (32) tabancayla vurarak öldüren Emrullah Baran (23), polise teslim old
Aracın içine bakan çoban hayatının şokunu yaşadıAracın içine bakan çoban hayatının şokunu yaşadıBursa'da 2 gündür kayıp olan veteriner hekim boş bir arazide park halindeki kamyonetin içerisinde başından vurulmuş halde bulundu.
Görenler inanamadı!Görenler inanamadı!Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kavak Köyü kırsalında Şükrü Tutucu tarafından bulunan 3 ve 4 kilo ağırlığındaki dev mantarlar görenleri şaşırttı.
15 yaşındaki kızı eve götürüp...15 yaşındaki kızı eve götürüp...Kahramanmaraş’ta dün sabaha karşı alıkonulduğu evden kurtarılan 15 yaşındaki kızı kaçırdığı ileri sürülen şüpheli yakalandı...
  • Antalya'da pitbull dehşeti!11 Haziran 2018 Pazartesi 16:01
  • Bütün mahalle uyumuyor11 Haziran 2018 Pazartesi 11:25
  • Dilencinin üzerinden euro ve dolarlar fışkırdı10 Haziran 2018 Pazar 16:36
  • Büyük acı!!10 Haziran 2018 Pazar 09:50
  • Karısını ve iki çocuğunu otların üzerine oturtmuştu... Şoka girdi!08 Haziran 2018 Cuma 14:05
  • Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!07 Haziran 2018 Perşembe 09:48
  • Ortalık savaş alanına döndü06 Haziran 2018 Çarşamba 15:31
  • Babasını öldüren annesine böyle seslendi!06 Haziran 2018 Çarşamba 13:50
  • Taciz iddiasına linç girişimi05 Haziran 2018 Salı 16:00
  • Trabzon'da mahalleli ayağa kalktı: Bu adamı bulun!05 Haziran 2018 Salı 13:32
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri