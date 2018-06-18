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Emekliye çifte Temmuz zammı

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Emekliye çifte Temmuz zammı
İlk ikramiyelerini alan emekliler Temmuz’da yeni maaşlarına da kavuşacak. Zamla birlikte ek ödemeler de artacak. Memur emeklileri ve memurlar ise fark alacak
Emekliye çifte Temmuz zammı Emekliye çifte Temmuz zammı Emekliye çifte Temmuz zammı

 

Bugünlerde bin liralık ikramiyelerini cebine koyan emeklilerin temmuz zammı da adım adım yaklaşmaya başladı.

İlk 5 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte zam oranları şekilleniyor.

İlk 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 6.39 zam, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3.5 artışa ilaveten yüzde 2.39 fark göründü.

Haziran enflasyonuna göre zam oranının yüzde 7'yi de geçmesi bekleniyor. Ekonomistlerin tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 7.27 olabilir.

Bu durumda enflasyon farkı yüzde 3.27'ye çıkacak. Haziran enflasyonu sıfır çıkarsa bile yüzde 6.39'luk zam değişmeyecek.

Hem emeklilerin hem de memurların zam oranları için enflasyon temel belirleyici. İlk 6 aylık TÜFE verisi; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 3.5 toplu sözleşme zammına ilaveten alacağı enflasyon farkını ortaya koyacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre; Ocak- Mayıs endeks değişimi yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. İlk 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 6.39 olarak görünüyor.

3 Temmuz'da ise kesin rakam ortaya çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin de temmuzda enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 4'ü aşması gerekiyordu.

İlk 5 aylık enflasyona göre yüzde 2.39 fark oluştu. Bu fark memur ve memur emeklilerinin zammına ilave olarak verilecek.

6 aylık enflasyon yüzde 7.27 olursa bu kez fark yüzde 3.27 olarak uygulanacak.

EK ÖDEME DE ARTACAK

Emeklilere yapılan zamlardan ayrı olarak yüzde 4 ek ödeme de veriliyor.

Yüzde 6.39'luk enflasyona göre ek ödeme miktarı da artmış olacak. Ek ödeme çıplak maaşa göre belirleniyor. Çıplak maaşa gelecek her zam ek ödemenin miktarını da artırıyor.

Ek ödeme rakamlarını e-devlet sisteminden emekli aylık bilgisi bölümünden görmek çok kolay.

NASIL DEĞİŞECEK?
Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 lira.
Yüzde 6.77'lik artış bu maaşı 2 bin 111 lira 95 kuruşa yükseltecek.
Yüzde 7.27'lik artış Bağ-Kur tarım emeklililerinde de halen 988,91 lira olan en düşük maaşı bin 60 lira 80 kuruşa ulaştıracak.

Zam oranı yüzde 7.27 olursa en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 lira 63 kuruştan bin 683 lira 74 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 935,60 liradan bin 3 lira 61 kuruşa yükseltecek.

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