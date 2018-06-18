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Emekleri yok oldu! Kaldırıma oturup ağladılar

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Emekleri yok oldu! Kaldırıma oturup ağladılar
Mersin'den akrabalarına bayram ziyareti için geldikleri Adana'da içinde 3 bin lira para ve kıyafetlerinin bulunduğu çantaları çalınan Suriyeli çift, çocuklarıyla kaldırımda oturarak ağladı.
Emekleri yok oldu! Kaldırıma oturup ağladılar Emekleri yok oldu! Kaldırıma oturup ağladılar Emekleri yok oldu! Kaldırıma oturup ağladılar

 

Mersin'den akrabalarına bayram ziyareti için geldikleri Adana'da içinde 3 bin lira para ve kıyafetlerinin bulunduğu çantaları çalınan Suriyeli çift, çocuklarıyla kaldırımda oturarak ağladı. Günlük 50 liraya tarım işçiliği yaparak ailesini geçindirdiğini söyleyen Necib Aldubmecid, "O parayı biriktirmek için, 4 ay uğraştım" dedi.

3 BİN LİRA NAKİT PARA BULUNAN ÇANTA OTOGARDA ÇALINDI

Seyhan İlçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana gelen olayda ülkelerindeki iç savaştan kaçıp geldikleri Türkiye'de Mersin'e yerleşen Necib Aldubmecid (28), eşi Dua Yasin (23) çifti, kızları Beyen (2) ve oğulları Muhammed Aldubmecid (1) ile birlikte akrabalarını ziyaret etmek için Adana'ya geldi. Çiftin, içerisinde 3 bin lira nakit para ve günlük kıyafetlerinin bulunduğu çanta, otogarda çalındı. Ne yapacaklarını bilemeyen aile, parasız kalınca polise başvurdu. 

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kaldırıma oturarak polisin gelmesini bekleyen çift, gözyaşlarını tutamadı. Necib Aldubmecid (28) ve eşi Dua Yasin, bebek arabasına koydukları iki çocuklarıyla 40 derece sıcakta, polisi bekledi. Necib Aldubmecid, "O parayı biriktirmek için 4 ay çalıştım. Bebek arabasını açarken 1 dakikada çalmışlar. Şimdi ne yapacağım? Parasız ortada kaldık. Evimize geride dönemeyiz" diyerek ağladı. Anne Dua, ağlayan bebeklerine süt ve su verip susturmaya çalıştı. 

2 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARINI BİR ANLIK DALGINLIKLA UNUTTULAR

Gelen polis, babanın ifadesini alarak, çantayı çalan kişilerin eşgalini belirledi. Karakola götürülürken 2 yaşındaki çocuklarını da bir anlık dalgınlıkla unutan Suriyeliler, polisin uyarısıyla çocuklarını alıp, hırsız ya da hırsızlardan şikayetçi oldu.

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