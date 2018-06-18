Hükümetten bütçe açıklaması!

Bakan Ağbal'ın açıklamasında öne çıkan satır başları şöyle:
Kurumlar geçici vergisi yüzde 31.2 arttı; ilk çeyreğe ilişkin beyan edilen karlar da ekonomideki canlılığın devam ettiğini ortaya koymakta
Tüketım tarafında brüt KDV tahsilatının yüzde 21.8 artması ekonomideki canlılığın yılın ikinci çeyreğinde de devam ettiğine işaret etmekte
Ocak-mayıs dönemindeki bütçe gerçekleşmeleri gelir tarafı itibarıyla son derece olumludur
Yeniden yapılandırma kanunları kapsamında mayıs ayında 1.4 milyar TL, yılbaşından itibaren 5.7 milyar tl gelir elde edildi
İlave harcamalar olmakla birlikte, elde edileni ilave gelir performansı ile yeniden yapılandırma/imar barışı'ndan elde edilecek gelirler bütçe hedefinin gerçekleştirilmesinde olumlu katkı sağlayacak
Yılın ıkıncı yarısında harcamalar kontrollü bir şekilde dengelenirken elde edilen ilave gelirler tasarruf edilmek suretiyle ekonomi politikalarına destek olunacak