18 Haziran 2018 Pazartesi5 Şevval 1439
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Hükümetten bütçe açıklaması!

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Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Merkezi yönetim bütçesi mayısta 2,7 milyar lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 20,5 milyar lira açık verdi."
Hükümetten bütçe açıklaması!
Hükümetten bütçe açıklaması! Hükümetten bütçe açıklaması! Hükümetten bütçe açıklaması!

 

Bakan Ağbal'ın açıklamasında öne çıkan satır başları şöyle:

Kurumlar geçici vergisi yüzde 31.2 arttı; ilk çeyreğe ilişkin beyan edilen karlar da ekonomideki canlılığın devam ettiğini ortaya koymakta

 

Tüketım tarafında brüt KDV tahsilatının yüzde 21.8 artması ekonomideki canlılığın yılın ikinci çeyreğinde de devam ettiğine işaret etmekte

Ocak-mayıs dönemindeki bütçe gerçekleşmeleri gelir tarafı itibarıyla son derece olumludur

Yeniden yapılandırma kanunları kapsamında mayıs ayında 1.4 milyar TL, yılbaşından itibaren 5.7 milyar tl gelir elde edildi

İlave harcamalar olmakla birlikte, elde edileni ilave gelir performansı ile yeniden yapılandırma/imar barışı'ndan elde edilecek gelirler bütçe hedefinin gerçekleştirilmesinde olumlu katkı sağlayacak

Yılın ıkıncı yarısında harcamalar kontrollü bir şekilde dengelenirken elde edilen ilave gelirler tasarruf edilmek suretiyle ekonomi politikalarına destek olunacak

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