18 Haziran 2018 Pazartesi5 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:24Güneş 05:25Öğle 13:11İkindi 17:10Akşam 20:46Yatsı 22:37
    • 27°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 24°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 93.506 0.00
  • Altın: 194,144 -0.24
  • Dolar: 4,7164 -0.40
  • Euro: 5,4775 -0.43

Destici: HDP barajı aşamazsa...

»
Destici: HDP barajı aşamazsa...
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldığı bir televizyon programında soruları cevapladı.
Destici: HDP barajı aşamazsa... Destici: HDP barajı aşamazsa... Destici: HDP barajı aşamazsa...

 

Cumhur İttifakı'nda AK Parti sıralarından seçime katılan BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, iddialı açıklamalarda bulundu.

Destici, Cumhur İttifakı'nın HDP barajı aşamazsa 400'ün üzerinde vekil çıkaracağını söyledi. Destici, HDP'nin barajı aşamayacağına inandığını, aşarsa da 350 vekil çıkaracaklarını belirtti.

Destici'nin açıklamaları şöyle:

"Seçimlerin milletimiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bunun için büyük gayret gösteriyoruz. Cumhur İttifakı'nın bir adayı var Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Alperenler ve oy potansiyelimiz Erdoğan'ı destekleyecek. BBP'lilerin, sempati duyanların, Alperenler'in oyarı AK Parti'ye oy vermesi gerekiyor. Çünkü biz AK Parti listesinden adayız."

"10 YIL SONRA MECLİS'TE OLACAĞIZ"

Kaç BBP'li vekil Meclis'e girer? 

18 isim aday gösterildi. Kaçı seçilir, Meclis'te olur demek için erken. 18 adayımızda çok ciddi bir şekilde çalışıyor. Adayımız olmayan seçim bölgelerinde de arkadaşlarımız seçim çalışmalarına katılıyor. BBP camiası Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için çalışıyor. BBP 10 yıl gibi bir aradan sonra, ilk defa TBMM'de temsil edilecek. Bunu önemsiyoruz.

"İŞİN HÜKÜMETTE YER ALMA KISMINI KONUŞMADIK"

BBP Meclis'te nasıl hareket edecek?

Biz bu ittifakı 24 Haziran'a kadar yapmadık.Temenni ediyoruz, öyle görüyoruz ki, seçimden sonra da devam edecek. Sistem tam oturana kadar BBP üstüne düşeni yapmaya devam edecek. İşin hükümette yer alma kısmında bir pazarlıkta olmadık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdiridir. Bir görev düşerse BBP bundan kaçmaz. Bugün itibarı ile bir konuşmuşluğumuz yok.

"400 MİLLETVEKİLİNİ AŞARIZ"

Meclis'teki sandalye dağılımı...

Öncelikle şunu ifade edeyim, Sayın Erdoğan lehine 1. turda bitecek. Bunu sahada net görüyoruz. Milletvekili seçimlerinde de sürpriz beklemiyorum. Cumhur İttifakı lehine bitecektir. Cumhur İttifakı'nın 350 gibi bir sayıyla seçileceğini, HDP barajı aşamazsa 400'ün üzerinde görüyorum. HDP barajı aşamayacak gibi görüyorum. HDP'nin aşmaması da gerekir. HDP eşitti PKK. Ben Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden siyasileri de kınıyorum. Bana göre, ha Murat Karayılan, ha Selahattin Demirtaş. Biri dağdaki, biri Brüksel'deki, biri Meclis'teki vazifesini yapıyor. Benim bildiğimi diğer siyasiler bilmiyor mu?

"MİLLET İTTİFAKI POPÜLİST POLİTİKA YAPIYOR"

Millet İttifakı'nın Kürt seçmene yönelik söylemi...

Samimi bulmuyorum. 2 şekilde yorumluyorum. Popülist politika yapıyorlar. Bölgenin oyunu almak için kardeşlerimizi kandırıyorlar. Kendi oyları kazanmaya yetmiyor. Cumhurbaşkanlığını HDP'nin desteği ile kazanma gibi bir hesapları var. Seçmene yönelik mesajlar olduğunu düşünüyorum. Bu ülkede ikinci bir anadile devlet de, millet de müsade etmez. Bu ayrışma getirir.

Cumhur İttifakı'na neden oy versinler?

Kürtler bizim kardeşimizdir. Kendim için ne istiyorsam Allah şahit onlar için de aynısını istiyoruz. Cumhur İttifakı samimi. Biz teröristlere karşıyız.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Destici: HDP barajı aşamazsa...Destici: HDP barajı aşamazsa...BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldığı bir televizyon programında soruları cevapladı.
İnce'nin mitinginde CHP'liden çok HDP'li vardıİnce'nin mitinginde CHP'liden çok HDP'li vardıDün gerçekleştirilen Sancaktepe mitinginde, HDP'liler Muharrem İnce'ye sevgi gösterisinde bulunarak, kendi partilerinin bayraklarını salladılar.
'Kürt kardeşlerimiz üzerinden oyun oynuyorlar''Kürt kardeşlerimiz üzerinden oyun oynuyorlar'Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Sultanbeyli'de vatandaşlara seslendi.
En yeni anketten ne çıktı?En yeni anketten ne çıktı?Mediar Araştırma Şirketi, 8-11 Haziran tarihlerinde 27 ilde 2401 kişiyle görüşülerek yapılan seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlıyorPropaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlıyor24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları yarın başlayacak.
Hükümet: İnce çıkıp Türkiye'den özür dilemelidirHükümet: İnce çıkıp Türkiye'den özür dilemelidirBaşbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklaması) Sayın İnce dürüst bir siyasetçi gibi davranmalı, çıkıp Türkiye'den özür dilemelidir."
  • Emine Erdoğan: Türkiye yeniden inşa sürecine girdi12 Haziran 2018 Salı 09:38
  • Uyuşturucu ile mücadele için milletvekili adayı oldu12 Haziran 2018 Salı 00:25
  • "BBP'nin Hakkı abisi"nden Cumhur İttifakına tepki11 Haziran 2018 Pazartesi 07:41
  • İnce canlı yayında rezil oldu!10 Haziran 2018 Pazar 09:49
  • CHP'yi karıştıran olay09 Haziran 2018 Cumartesi 09:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı: Aman ha!08 Haziran 2018 Cuma 14:55
  • Bahçeli'nin o sözleri ne anlama geliyor?08 Haziran 2018 Cuma 14:37
  • Yıldırım: Emperyal güçlerin bir oyun planı var07 Haziran 2018 Perşembe 13:04
  • "SP liderinin pankartı baskıyla söktürüldü" iddiası06 Haziran 2018 Çarşamba 10:12
  • Karamollaoğlu'ndan Ankara'da 'e-miting'06 Haziran 2018 Çarşamba 10:06
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri