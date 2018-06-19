Bahçeli: Ülkücü bu hataya nasıl düşebilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli NTV-Star TV ortak yayınında Nazlı Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bahçeli ''MHP seçmeninin Akşener ya da İnce'ye oy vereceği'' iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
'ÜLKÜCÜ BU HATAYA NASIL DÜŞER'
Bahçeli, ''Türkiye'de, hele hele terörle mücadeledeki sağlanmış olan üstün başarıyı gölgeleyebilecek bir hataya bir ülkücü nasıl düşebilir''ifadelerini kullandı.
'BU İHANETTİR'
İşte malum televizyonlardaki konuşmacı arkadaşlarımız seçim sürecine girildiği günden itibaren bazı çok akıllıca, sinsice kavramları arka arkaya koymak suretiyle Türkiye’deki kaosu, krizi, kargaşayı, kavgayı körükleyen hatalar işlemişlerdir. Bunlardan bir tanesi de Kürt oylarının eğer Cumhur İttifakı’nda dikkate alındığında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin oy kaybına uğrayacağını, çünkü Güneydoğu ve diğer bölgelerde yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimizin Milliyetçi Hareket Partisi’ne destek vermeyecekleri ve dolayısıyla Cumhur İttifakı’na destek vermeyecekleri şeklinde bir kavramı çok sık işlediler. Buradaki amacın ne olduğu bence malumdur. Bu insanlar bu anlayışın ne kadar yanlış ve sakat olduğunu bir gün anlayacaklar ve gereği geldiğinde de hesabını verecekler. PKK başka şey Kürt kökenli kardeşlerimiz başka şey. Milliyetçi Hareket Partisi PKK’ya karşıdır. PKK’nın bütün varlığını reddeder ve Türkiye üzerindeki tüm etkisini sıfırlayarak yok etmek ister. Ama Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim partimizde de var. Teşkilatlarımız var. Toplumun içerisinde önemli şahsiyetler olarak var. Bunları Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy vermek diyerek ötelemek bir gruplaşmaya zemin hazırlamak ve PKK’yı sivil hayatta da destek veren bir zümre ile buluşturma çabalarıdır. Bu hatalıdır, bu ihanettir.
- Şırnak’ta EYP patlaması! Şehit ve yaralılar varKılıçdaroğlu: Başörtüsü sorununu ben çözdümİşsizlik düştü ama tehlike sinyali de verdiBahçeli: Ülkücü bu hataya nasıl düşebilirTüm dengeler değişecek!O bölgelere piyango vurduCHP'liler şehit annesine saldırdı!31 ilde FETÖ operasyonu!İşte Erdoğan'ın bahsettiği o kıraathaneÜnlü rapçi vurularak öldürüldü!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:24 Güneş 05:25 Öğle 13:11 İkindi 17:10 Akşam 20:46 Yatsı 22:37
- 25°C Adana
- 24°C Adıyaman
- 16°C Afyon
- 18°C Ağrı
- 22°C Amasya
- 18°C Ankara
- 25°C Antalya
- 22°C Artvin
- 23°C Aydın
- 20°C Balıkesir
- BIST: 93.043 -1.58
- Altın: 193,340 -0.66
- Dolar: 4,7189 -0.35
- Euro: 5,4759 -0.45
Bahçeli: Ülkücü bu hataya nasıl düşebilir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli NTV-Star TV ortak yayınında Nazlı Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Eşine sürpriz yapmak istedi, öldü!
- Büyükada'da çok ilginç görüntüler
- Dünyaca ünlü isim intihar etti!
- Karnesini alacağı gün toprağa verildi
- Çöp konteynerinde çok sayıda mermi bulundu
- Kokuya dayanamayıp yakına gidince dehşete düştüler
- Şok eden görüntü! İzmir'de karaya vurdu
- Sokak ortasında bu halde bulundu
- Giresunlu çobanın en büyük hayali bakın ne!
- Bir annenin en acı isteği
- Freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı
- Ünlü medya patronu hayatını kaybetti
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.