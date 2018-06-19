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Bahçeli: Ülkücü bu hataya nasıl düşebilir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katıldığı televizyon programında 'MHP seçmeninin Akşener ya da İnce'ye oy vereceği'' iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
Bahçeli: Ülkücü bu hataya nasıl düşebilir
Bahçeli: Ülkücü bu hataya nasıl düşebilir Bahçeli: Ülkücü bu hataya nasıl düşebilir Bahçeli: Ülkücü bu hataya nasıl düşebilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli NTV-Star TV ortak yayınında Nazlı Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bahçeli ''MHP seçmeninin Akşener ya da İnce'ye oy vereceği'' iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

'ÜLKÜCÜ BU HATAYA NASIL DÜŞER'

Bahçeli, ''Türkiye'de, hele hele terörle mücadeledeki sağlanmış olan üstün başarıyı gölgeleyebilecek bir hataya bir ülkücü nasıl düşebilir''ifadelerini kullandı.

'BU İHANETTİR'

İşte malum televizyonlardaki konuşmacı arkadaşlarımız seçim sürecine girildiği günden itibaren bazı çok akıllıca, sinsice kavramları arka arkaya koymak suretiyle Türkiye’deki kaosu, krizi, kargaşayı, kavgayı körükleyen hatalar işlemişlerdir. Bunlardan bir tanesi de Kürt oylarının eğer Cumhur İttifakı’nda dikkate alındığında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin oy kaybına uğrayacağını, çünkü Güneydoğu ve diğer bölgelerde yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimizin Milliyetçi Hareket Partisi’ne destek vermeyecekleri ve dolayısıyla Cumhur İttifakı’na destek vermeyecekleri şeklinde bir kavramı çok sık işlediler. Buradaki amacın ne olduğu bence malumdur. Bu insanlar bu anlayışın ne kadar yanlış ve sakat olduğunu bir gün anlayacaklar ve gereği geldiğinde de hesabını verecekler. PKK başka şey Kürt kökenli kardeşlerimiz başka şey. Milliyetçi Hareket Partisi PKK’ya karşıdır. PKK’nın bütün varlığını reddeder ve Türkiye üzerindeki tüm etkisini sıfırlayarak yok etmek ister. Ama Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim partimizde de var. Teşkilatlarımız var. Toplumun içerisinde önemli şahsiyetler olarak var. Bunları Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy vermek diyerek ötelemek bir gruplaşmaya zemin hazırlamak ve PKK’yı sivil hayatta da destek veren bir zümre ile buluşturma çabalarıdır. Bu hatalıdır, bu ihanettir.
 

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