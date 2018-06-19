İşsizlik düştü ama tehlike sinyali de verdi

İşsiz sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre 432 bin kişi azalarak 3.2 milyon olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 1.6 puan azalarak yüzde 10.1 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 432 bin kişi azalışla 3 milyon 210 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK), Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı martta bir önceki aya göre ise 0.5 puan azaldı. Mart ayında tarım dışı işsizlik oranı da 1.8 puanlık azalışla yüzde 11.9 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3.7 puanlık azalışla yüzde 17.7’ye indi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 1.7 puan azalarak yüzde 10.3 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranlarının son beş yıllık seyrine baktığımızda Şubat ayından Mart ayına istihdamın arttığı, işsizliğin ise düştüğü görüldü. Nitekim bu yılda Şubat ayından Mart ayına çalışan sayısı 333 bin kişi artış gösterdi. Ama çalışan sayısındaki bu son bir aylık artış yine son 5 yıla baktığımızda en düşük artış oldu. 2014 yılında Şubat ayından Mart ayına çalışan sayısı 584 bin kişi artarak (yüzde 2.34) 25 milyon 583 bin kişiye ulaştı. Yine 2015 yılının Şubat-Mart ayları istihdam artışı 377 bin kişi ile yüzde 1.47 seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının Şubat-Mart artışı ise yüzde 2.03 ile 537 bin kişi olarak kayıtlara geçti. 2017 yılında ise bu artış yüzde 1.98 ile 533 bin kişi oldu. Görüleceği üzere Şubat ayından Mart ayına istihdam artışında son beş yıla baktığımızda en düşük oran 2018 yılında gerçekleşiyor.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam verilerine de baktığımızda Şubat ayından Mart ayına istihdam artışı geçmiş 5 yılda artış gösteriyor. Lakin 2018 yılında bu artış gerçekleşmiyor ve arındırılmış istihdam yüzde 0.20 geriliyor. İşte bu nedenle Mart ayında işsizlik oranı hem geçen yılın aynı ayına göre azaldı hem de geçen aya göre azaldı ama istihdamdaki artış hızı da tehlike işaretleri verdi.

TARIM İSTİHDAMINDA AZALIŞ VAR

İstihdam edilenlerin sayısı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 10 bin kişi artarak 28 milyon 499 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artışla yüzde 47.1 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 27 bin azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 38 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.7’si tarım, yüzde 19.7’si sanayi, yüzde 7.3’ü inşaat, yüzde 55.3’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Martta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 0.8 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.3 puan, hizmet sektörünün payı 0.5 puan, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

KADIN İŞ GÜCÜ ARTTI

İş gücü, geçen yılın aynı dönemine göre 578 bin kişi artarak 31 milyon 709 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 52.4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0.1 puanlık azalışla yüzde 71.8, kadınlarda ise 0.5 puanlık artışla yüzde 33.4 oldu. Martta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0.7 puan azalarak yüzde 32.4’e düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0.1 puan azalarak yüzde 21.9 olarak hesaplandı.

KAMU KADROLU İŞÇİ ALACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Taşeron uygulamasını kaldırdıklarına değinerek “Bundan sonra kamuya direk kadrolu işçi alımı yapacağız. Direk sözleşmeli personel ve memur alımlarımız aynı şekilde devam ediyor. Bunlar karıştırılıyor birbirine taşeron kalktığı için. Merkezi bütçeyle düzenlenmiş kamu kurum ve kuruluşlarımıza bundan sonra istihdamla ilgili ihtiyaçları direk kadrolu işçi olarak gerçekleştireceğiz” dedi. Sarıeroğlu şöyle devam etti: “Sağlık Bakanlığımızın bir 18 bin kişilik talebi var. Sonra hastanelerimiz, kamu hizmetlerimiz çerçevesinde bu bağlamda herkesin başvurabileceği İŞKUR üzerinden girme imkanına sahip olduğu kadrolu işçi pozisyonlarımızı açmış olacağız.”