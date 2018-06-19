19 Haziran 2018 Salı6 Şevval 1439
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Başbakan'dan ABD'ye F35 tepkisi

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Başbakan'dan ABD'ye F35 tepkisi
ABD Senatosu'nun F-35 kararını değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme. Türkiye alternatifsiz değil. ABD senatosunun böyle bir teşebbüste bulunması esef verici. Bu teşebbüsler stratejik ortaklık ruhuna aykırı" dedi.
Başbakan'dan ABD'ye F35 tepkisi Başbakan'dan ABD'ye F35 tepkisi Başbakan'dan ABD'ye F35 tepkisi

 

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yönelik F-35 kararına tepki gösterdi. 

İzmir'de konuşan Başbakan Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme, Türkiye alternatifsiz değil. ABD senatosunun böyle bir teşebbüste bulunması esef verici. Bu teşebbüsler stratejik ortaklık ruhuna aykırı" dedi. 

ABD senatosu F-35'leri Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durdurmak isteyen kanunu onaylamıştı. Ancak bu nihai karar değil.

Senatodan geçen yasaya göre F-35 savaş uçakları ancak Türkiye'nin NATO ittifakına tehdit oluşturmadığının ABD Başkanı Donald Trump tarafından tescil edilmesi halinde teslim edilebilecek.

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Başbakan'dan ABD'ye F35 tepkisiBaşbakan'dan ABD'ye F35 tepkisiABD Senatosu'nun F-35 kararını değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme. Türkiye alternatifsiz değil. ABD senatosunun böyle bir teşebbüste bulunması esef verici. Bu teşebbüsler stratejik ortaklık ruhuna aykırı" dedi.
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