19 Haziran 2018 Salı6 Şevval 1439
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Polis anne karnı büyüyen kızını doktora götürünce şoke oldu

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ANTALYA’da, S.A. (14) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla, aralarında polis memurunun da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.
Polis anne karnı büyüyen kızını doktora götürünce şoke oldu
Polis anne karnı büyüyen kızını doktora götürünce şoke oldu Polis anne karnı büyüyen kızını doktora götürünce şoke oldu Polis anne karnı büyüyen kızını doktora götürünce şoke oldu

Olay Kepez ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. S.A.’nın polis memuru annesi A.B., kızının karnının büyüdüğünü fark edince doktora götürdü. Doktor kontrolünde kızının hamile olduğunu öğrenip, şok yaşayan anne, şikayetçi oldu. Çocuğun karnındaki cenin, doktor kontrolünde alındı. Pedagog eşliğinde başına gelenleri anlatan S.A., ilk kez 11 yaşında istismara uğradığını söyledi.

Polis, S.A.’nın ifadesi doğrultusunda 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon yaptı. S.A., kendisi ile birlikte olanları teşhis ederken, anne A.B. de gözaltına alınan 24 şüpheliden şikayetçi oldu. Aralarında polis memurunun da bulunduğu şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.

24 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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