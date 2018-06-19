Google'dan Uber'a büyük darbe

Son dönemlerin en çok tartışma yaratan servislerinin başında gelen Uber için kritik bir gelişme daha yaşandı. Özellikle ülkemizde büyük olaylara yol açan Uber’in Google Maps iş ortaklığı sonlandı.

Uber kullananların bildiği ve en çok kullandığı özelliklerden biri olan Google Maps üzerinden araç çağırma özelliği, Google tarafından sonlandırıldı.

Bilindiği üzere, Google Maps üzerinden, bulunduğunuz yere uygulamadan çıkmadan bir Uber aracı çağırmak mümkündü. Son derece pratik bir kullanım sunan bu özellik, kullanımdan kaldırıldı. Google Maps’in uyglama desteği ise tamamen kesilmedi.

Google Maps yani Google Haritalar üzerinden kullanıcılar Uber aracı çağırabiliyor; ayrıca Uber uygulamasına girmesine gerek kalmıyordu; ancak bu olanak ortadan kalktı.