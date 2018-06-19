19 Haziran 2018 Salı6 Şevval 1439
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"Katilimi tanıyorum" dedi, ölü bulundu

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"Katilimi tanıyorum" dedi, ölü bulundu
Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fırat Nehri yakınlarında bir erkek cesedi bulundu.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Keklik Mahallesi Fırat Nehri yakınlarında piknik yapan vatandaşlar, hareketsiz yatan bir şahsı görünce sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler, şahsın av tüfeği ile açılan ateş sonucu öldürüldüğünü belirlerken şahsın 25 yaşındaki Mehmet Salih P. olduğunu tespit etti.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ 

Ölen şahsın Bayramın birinci günü cezaevinden çıktı ileri sürüldü. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Daha sonra gencin cenazesi morgdan alınarak, defnedilmek üzere Nizip ilçesine götürüldü.

"KATİLİMİ TANIYORUM" PAYLAŞIMI 

Gencin, sosyal medya hesabından 26 Mayıs'ta yaptığı yaptığı paylaşımda ise tel örgüler önünde çekildiği fotoğraf ve "katilimi tanıyorum" yorumu dikkat çekti. Mehmet Salih P'nin paylaşımında, "Ben En azından Katilimi Tanıyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir kalpte kim vurduya Gideceksin..!" ifadeleri yer aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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