20 Haziran 2018 Çarşamba7 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:24Güneş 05:25Öğle 13:12İkindi 17:11Akşam 20:46Yatsı 22:38
    • 28°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 94.571 0.00
  • Altın: 194,560 0.24
  • Dolar: 4,7481 0.35
  • Euro: 5,4951 0.41

Melih Gökçek'ten muhalefete "terörist" benzetmesi

»
Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı ankette, muhalefet için "terörist" ve "FETÖ'cü" ifadelerini kullanması tartışma konusu oldu; özellikle Saadet Partili seçmenlerden büyük tepki gördü.
Melih Gökçek'ten muhalefete "terörist" benzetmesi
Melih Gökçek'ten muhalefete Melih Gökçek'ten muhalefete Melih Gökçek'ten muhalefete

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı ankette, muhalefet için "terörist" ve "FETÖ'cü" ifadelerini kullanması tartışma konusu oldu; özellikle Saadet Partili seçmenlerden büyük tepki gördü. 

24 Haziran seçimlerine katılan iki ittifaktan birinin adını yazan Gökçek diğerinin yerine "teröristler" yazdı.

Gökçek'in aralarında Saadet Partililerin de olduğu muhalefet için kullandığı ifade şöyle: "SİZCE BU SEÇİMİ AK PARTİ/MHP CUMHUR İTTİFAKIMI KAZANIR, YOKSA FETO/BATI DESTEKLİ TERÖRİSTLER Mİ KAZANIR?"

Gökçek'in bu anketi özellikle Saadet Partililerin tepkisini çekti. Kimi seçmen "İşte sırf bu dil nedeniyle oyum AK Parti'ye değil" yorumlarını yaptı.

ter.png

MELİH GÖKÇEK TEPKİLER ÜZERİNE ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI

"1- Anket inanılmaz ilgi gördü...

Yorumu sonunda yapacaktım ama yeterince zaten katılım oldu...
Anket tahmin ettiğim gibi teröristlerin çoğunluğu ile çıktı.
Aslında bu anketi tuzak bir anket olarak, birşeyleri ispat içın yaptım.

2- Bir kere burada kastedilen kesinlikle millet ittifakı değil.
Saadet ve İyi partililer ile terörist hamisi HDP’ye destek vermeyen CHP’lilere kim terörist diyebilir...
Tenzih ederim...

3- Benim kastım kandili destekleyenler, benim kastım fetocular ve benim kastım bunları destekleyen batı...
Dikkat ederseniz teröristler bir anda organize oldu ve ankette teröristler kazanıra yüklendiler.

4- Ben vatandaşımıza Türkiye’de teröristlerin iktidarı ele geçirmek içın nasıl organize olacaklarını göstermek için bu anketi düzenledim.

ve dikkat ederseniz, 
ilk kez anketin sonunda yorum yapacağım dedim...

teröristler tuzak soruya hemen sazan gibi
atladılar.

5- Aziz milletim,
Türkiye’de terörizm adına herşeyi yapabilecek birilerinin varlığını bu anketle gördü.
terörist olmayan birinin teröristler kazanacak demesi imkansızdır.

6- Sosyal medyada dünyanın FETO terör örgütünün onbinlerce bot hesabı var...
bot hesaplar ayarını yaptınmı otomatik oy kullanırlar.
dikkat ettiniz mi?
Önce cumhur ittifakı açık ara giderken aniden rakkamlar dönmeye başladı. Çünkü FETO bot hesap merkezlerine emir verdi.

7- Aziz milletim şu anda etrafınızdaki fetoculara dikkat ediniz.
hepsi direkt HDP’ye oy kullanıyor.
kendisi HDP’yi parlamentoya sokup terörü azdıracak.

uyanalım ve kenetleşelim...

8- Bu anket teröristleri ifşa içın düzenlenmişti.
ifşa ettik...

CHP, İyi parti ve Saadet Partililer millet ittifakına oy verebilirsiniz ama HDP’ye oy verirseniz,
bu terörizme ve fetoya destek vermektir.

beni sevmeyebilirsiniz ama milletini sevenler HDP’yi de sevemez.

Nokta.."

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İki kez oy veren kadın gözaltına alındıİki kez oy veren kadın gözaltına alındıYSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı. Sadi Güven, sosyal medyada iki kez oy verdiği iddia edilen şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Güven, yurt dışında kullanılan oy sayısının 1 milyon 486 bin 532 olduğunu söyledi.
Melih Gökçek'ten muhalefete "terörist" benzetmesiMelih Gökçek'ten muhalefete "terörist" benzetmesiMelih Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı ankette, muhalefet için "terörist" ve "FETÖ'cü" ifadelerini kullanması tartışma konusu oldu; özellikle Saadet Partili seçmenlerden büyük tepki gördü.
Destici: Cumhur İttifakı galibiyetle çıkacakDestici: Cumhur İttifakı galibiyetle çıkacakBBP Genel Başkanı Destici, "24 Haziran günü her iki sandıktan da 'Cumhur İttifakı' galibiyetle çıkacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaten karşı ittifaktakiler ümidi kesmişler." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na FETÖ sorusuİçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na FETÖ sorusuİçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "FETÖ'nün hangi üst düzey yöneticisiyle bir araya geldin? Kimin muayenehanesinde bir araya geldin? Orada ne konuştular?" ifadelerini kullandı.
Başbakan'dan ABD'ye F35 tepkisiBaşbakan'dan ABD'ye F35 tepkisiABD Senatosu'nun F-35 kararını değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme. Türkiye alternatifsiz değil. ABD senatosunun böyle bir teşebbüste bulunması esef verici. Bu teşebbüsler stratejik ortaklık ruhuna aykırı" dedi.
Bahçeli: Ülkücü bu hataya nasıl düşebilirBahçeli: Ülkücü bu hataya nasıl düşebilirMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katıldığı televizyon programında 'MHP seçmeninin Akşener ya da İnce'ye oy vereceği'' iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
  • Destici: HDP barajı aşamazsa...18 Haziran 2018 Pazartesi 13:03
  • İnce'nin mitinginde CHP'liden çok HDP'li vardı17 Haziran 2018 Pazar 16:35
  • 'Kürt kardeşlerimiz üzerinden oyun oynuyorlar'14 Haziran 2018 Perşembe 16:30
  • En yeni anketten ne çıktı?13 Haziran 2018 Çarşamba 10:49
  • Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlıyor13 Haziran 2018 Çarşamba 10:14
  • Hükümet: İnce çıkıp Türkiye'den özür dilemelidir12 Haziran 2018 Salı 17:00
  • Emine Erdoğan: Türkiye yeniden inşa sürecine girdi12 Haziran 2018 Salı 09:38
  • Uyuşturucu ile mücadele için milletvekili adayı oldu12 Haziran 2018 Salı 00:25
  • "BBP'nin Hakkı abisi"nden Cumhur İttifakına tepki11 Haziran 2018 Pazartesi 07:41
  • İnce canlı yayında rezil oldu!10 Haziran 2018 Pazar 09:49
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri