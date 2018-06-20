Melih Gökçek'ten muhalefete "terörist" benzetmesi

Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı ankette, muhalefet için "terörist" ve "FETÖ'cü" ifadelerini kullanması tartışma konusu oldu; özellikle Saadet Partili seçmenlerden büyük tepki gördü.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı ankette, muhalefet için "terörist" ve "FETÖ'cü" ifadelerini kullanması tartışma konusu oldu; özellikle Saadet Partili seçmenlerden büyük tepki gördü.

24 Haziran seçimlerine katılan iki ittifaktan birinin adını yazan Gökçek diğerinin yerine "teröristler" yazdı.

Gökçek'in aralarında Saadet Partililerin de olduğu muhalefet için kullandığı ifade şöyle: "SİZCE BU SEÇİMİ AK PARTİ/MHP CUMHUR İTTİFAKIMI KAZANIR, YOKSA FETO/BATI DESTEKLİ TERÖRİSTLER Mİ KAZANIR?"

Gökçek'in bu anketi özellikle Saadet Partililerin tepkisini çekti. Kimi seçmen "İşte sırf bu dil nedeniyle oyum AK Parti'ye değil" yorumlarını yaptı.

MELİH GÖKÇEK TEPKİLER ÜZERİNE ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI

"1- Anket inanılmaz ilgi gördü...

Yorumu sonunda yapacaktım ama yeterince zaten katılım oldu...

Anket tahmin ettiğim gibi teröristlerin çoğunluğu ile çıktı.

Aslında bu anketi tuzak bir anket olarak, birşeyleri ispat içın yaptım.

2- Bir kere burada kastedilen kesinlikle millet ittifakı değil.

Saadet ve İyi partililer ile terörist hamisi HDP’ye destek vermeyen CHP’lilere kim terörist diyebilir...

Tenzih ederim...

3- Benim kastım kandili destekleyenler, benim kastım fetocular ve benim kastım bunları destekleyen batı...

Dikkat ederseniz teröristler bir anda organize oldu ve ankette teröristler kazanıra yüklendiler.

4- Ben vatandaşımıza Türkiye’de teröristlerin iktidarı ele geçirmek içın nasıl organize olacaklarını göstermek için bu anketi düzenledim.

ve dikkat ederseniz,

ilk kez anketin sonunda yorum yapacağım dedim...

teröristler tuzak soruya hemen sazan gibi

atladılar.

5- Aziz milletim,

Türkiye’de terörizm adına herşeyi yapabilecek birilerinin varlığını bu anketle gördü.

terörist olmayan birinin teröristler kazanacak demesi imkansızdır.

6- Sosyal medyada dünyanın FETO terör örgütünün onbinlerce bot hesabı var...

bot hesaplar ayarını yaptınmı otomatik oy kullanırlar.

dikkat ettiniz mi?

Önce cumhur ittifakı açık ara giderken aniden rakkamlar dönmeye başladı. Çünkü FETO bot hesap merkezlerine emir verdi.

7- Aziz milletim şu anda etrafınızdaki fetoculara dikkat ediniz.

hepsi direkt HDP’ye oy kullanıyor.

kendisi HDP’yi parlamentoya sokup terörü azdıracak.

uyanalım ve kenetleşelim...

8- Bu anket teröristleri ifşa içın düzenlenmişti.

ifşa ettik...

CHP, İyi parti ve Saadet Partililer millet ittifakına oy verebilirsiniz ama HDP’ye oy verirseniz,

bu terörizme ve fetoya destek vermektir.

beni sevmeyebilirsiniz ama milletini sevenler HDP’yi de sevemez.

Nokta.."