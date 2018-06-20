20 Haziran 2018 Çarşamba7 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:24Güneş 05:25Öğle 13:12İkindi 17:11Akşam 20:46Yatsı 22:38
    • 28°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 94.571 0.00
  • Altın: 194,560 0.24
  • Dolar: 4,7481 0.35
  • Euro: 5,4951 0.41

Polis her yerde o sevgilileri arıyordu: Pazarda yakalandılar

»
Adana'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın ve erkek arkadaşı, alışveriş için gittikleri semt pazarında yakalandı.
Polis her yerde o sevgilileri arıyordu: Pazarda yakalandılar
Polis her yerde o sevgilileri arıyordu: Pazarda yakalandılar Polis her yerde o sevgilileri arıyordu: Pazarda yakalandılar Polis her yerde o sevgilileri arıyordu: Pazarda yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2 ayrı tehdit ve yağma suçundan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elife İstek (46) ve benzer 7 olaydan hakkında 34 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Cebrail Çoban'ın (52) merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki bir evde kaldıklarını belirledi.

Evlerinde bulunmayan firarilerin aynı mahalledeki semt pazarına alışverişe gittiğini tespit eden ekipler, bölgede önlem aldı.

Polis, firari kadın ve erkek arkadaşını pazarda yakaladı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen Elife İstek ile Cebrail Çoban daha sonra adliyeye sevk edildi. Hükümlüler, adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul'da vahşet! Eşini ve bebeğini katlettiİstanbul'da vahşet! Eşini ve bebeğini katlettiİstanbul Arnavutköy'de yaşayan Mehdin Elgün, eşini ve 2 yaşındaki kızını vahşice katlettikten sonra polise teslim oldu.
500 metreden atlarken taş, kağıt, makas oynadılar500 metreden atlarken taş, kağıt, makas oynadılarErzincan Kemaliye'de düzenlenen 39. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri kapsamında base jump atlayışı yapan sporcular taş, kağıt, makas oynayarak Karanlık Kanyon'da kendilerini paraşütlerle 500 metre yükseklikten boşluğa bıraktı.
Polis her yerde o sevgilileri arıyordu: Pazarda yakalandılarPolis her yerde o sevgilileri arıyordu: Pazarda yakalandılarAdana'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın ve erkek arkadaşı, alışveriş için gittikleri semt pazarında yakalandı.
"Katilimi tanıyorum" dedi, ölü bulundu"Katilimi tanıyorum" dedi, ölü bulunduGaziantep'in Nizip ilçesinde Fırat Nehri yakınlarında bir erkek cesedi bulundu.
Mehmet Şevket Eygi yazdıMehmet Şevket Eygi yazdıMehmet Şevket Eygi yazdı
Kahramanmaraş'ta sağanak can aldıKahramanmaraş'ta sağanak can aldıKahramanmaraş'ta sağanak yağış sırasında evde mahsur kalan anne ile iki çocuğu hayatını kaybetti.
  • Tedavileri tamamlanan yaban hayvanları doğaya bırakıldı14 Haziran 2018 Perşembe 10:03
  • 'Boşanmalarda birinci sırada aile içi iletişimsizlik geliyor'14 Haziran 2018 Perşembe 09:59
  • Çeyiz yüzünden silahlı çatışma çıktı: 1 ölü13 Haziran 2018 Çarşamba 12:15
  • Mehmet Şevket Eygi: İman elden gidiyor13 Haziran 2018 Çarşamba 10:39
  • 5 çocuğunu birden kaybetti! Bakamadı...12 Haziran 2018 Salı 14:48
  • Eşine sürpriz yapmak istedi, öldü!12 Haziran 2018 Salı 12:38
  • Ambulansın sireni bu kez mutluluk için çaldı12 Haziran 2018 Salı 11:24
  • Büyükada'da çok ilginç görüntüler11 Haziran 2018 Pazartesi 15:58
  • Kaybettiği kimlik başına öyle bir iş açtı ki...11 Haziran 2018 Pazartesi 12:20
  • 1 yaşındaki bebeğini diri diri yakmak istedi11 Haziran 2018 Pazartesi 10:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri