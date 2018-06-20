20 Haziran 2018 Çarşamba7 Şevval 1439
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Engelli vatandaşlara istihdam müjdesi

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Engelli vatandaşlara istihdam müjdesi
Başbakan Binali Yıldırım, "Engellilerin toplum içine katılması için uygulamalar geliştirdik. 40 ilde 265 proje geliştirdik, 1 buçuk milyon engelliye ulaştık" dedi.
Engelli vatandaşlara istihdam müjdesi Engelli vatandaşlara istihdam müjdesi Engelli vatandaşlara istihdam müjdesi

 

Başbakan Binali Yıldırım, Bornova Spor Salonu'nda Özel Sporcular Federasyonu Jimnastik Şampiyonası'nın açılışında konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Devlette çalışan engelli sayısı 51 bin 814'e çıktı"

Engelli vatandaşlarımızın iş hayatında da yerlerini alması için ciddi adımlar attık.2002 öncesi devlette çalışan engelli sayısı 5 bin iken, 2017 sonunda yani 15 yıl sonra 51 bin 814'e çıktı. 10 kattan fazla artış var. Buna özel sektördeki engelli çalışanları da kattığımızda sayı 150 bini geçiyor. Kamuda ve özel sektörde çalışanların toplam sayısının yüzde 3’ü kadar engelli çalıştırma mecburiyeti getirdik.

"Engelli memurlarımıza isteği dışında gece vardiyası görevi verilmiyor"

Engellilere yönelik istihdam politikası sonucunda sayı kamuda 50 binin üzerine ve özel sektörde de 100 binin üzerine çıkmış durumda. Engelli memurlara özel mesai imkanı tanıdık. Engelli memurlarımıza isteği dışında gece vardiyası görevi verilmiyor. Engelli çalışanlar için asgari ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının tamamını vergiden düşürdük. Ayrıca bu engelli çalışan işyerlerini çevre temizlik vergisinden muaf tuttuk.

"Evde bakım ödemesi olarak 6 katrilyon ödeme yaptık"

Engelli memurlar için kolay emeklilik imkanı getirdik. İhtiyaç sahibi, bakıma muhtaç engelliler için evde bakım uygulaması yapmaya başladık. Ağır engelli vatandaşlarımıza evde bakım desteği olarak asgari ücretin üçte ikisi kadar para veriyoruz. 2017 yılında bu şekilde 500 bin ağır engelliye evde bakım ödemesi olarak toplam 6 katrilyon ödeme yaptık. Helali hoş olsun.

"Evde sağlık hizmetinden 856 bin engelli yararlandı"

Yine 1 milyon 300 bin yaşlı ve engelliye 5 katrilyon 300 trilyon tutarında kaynak aktardık. 2010 yılında ilk kez evde sağlık hizmeti verilmeye başlandı. 2017 sonu itibarıyla evde sağlık hizmetinden yararlanan engelli sayısı 856 bini buldu. Engellilerin toplumun içine rahatça katılması için birçok uygulamalar geliştirdik.

"1 buçuk milyon engelliye ulaştık"

Engellilerin toplum içine katılması için uygulamalar geliştirdik. 40 ilde 265 proje geliştirdik, 1 buçuk milyon engelliye ulaştık. 5 bin camimizin engellilerin de erişebileceği hale getirdik. Ulaşımda, iletişimde, hayatın her yerinde ben de varım diyerek engellileri topluma entegre ettik.

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