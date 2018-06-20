Alanya'nın ünlü Kleopatra Plajı'na dün akşam üzeri serinlemek için gelen tatilciler açıkta bir hayvan ölüsünü gördü. Bir süre sonra dalgalarla inek ölüsü kıyıya vurdu. İnek ölüsü, vatandaşların durumu bildirmesiyle gelen Alanya Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesiyle kaldırıldı.
20 Haziran 2018 Çarşamba7 Şevval 1439
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Görenler şoke oldu! Alanya'da sahile vurdu
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