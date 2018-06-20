20 Haziran 2018 Çarşamba7 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:24Güneş 05:25Öğle 13:12İkindi 17:11Akşam 20:46Yatsı 22:38
    • 31°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 25°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 94.006 -0.46
  • Altın: 194,293 0.11
  • Dolar: 4,7446 0.27
  • Euro: 5,4880 0.28

Görenler şoke oldu! Alanya'da sahile vurdu

»
Antalya'nın Alanya ilçesinde Kleopatra Plajı'nda inek ölüsü kıyıya vurdu.
Görenler şoke oldu! Alanya'da sahile vurdu
Görenler şoke oldu! Alanya'da sahile vurdu Görenler şoke oldu! Alanya'da sahile vurdu Görenler şoke oldu! Alanya'da sahile vurdu

Alanya'nın ünlü Kleopatra Plajı'na dün akşam üzeri serinlemek için gelen tatilciler açıkta bir hayvan ölüsünü gördü. Bir süre sonra dalgalarla inek ölüsü kıyıya vurdu. İnek ölüsü, vatandaşların durumu bildirmesiyle gelen Alanya Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesiyle kaldırıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Korkunç bir haber daha geldi!Korkunç bir haber daha geldi!Türkiye, Sakarya'da bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek şokunu atlatamamışken bir başka korkunç haber de Bursa'dan geldi.
Görenler şoke oldu! Alanya'da sahile vurduGörenler şoke oldu! Alanya'da sahile vurduAntalya'nın Alanya ilçesinde Kleopatra Plajı'nda inek ölüsü kıyıya vurdu.
Koca cinneti! 3 kişiyi öldürüp kaçtıKoca cinneti! 3 kişiyi öldürüp kaçtıGaziantep'in Nizip İlçesi'nde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, 1 yaşındaki kızını alarak kayıplara karıştı.
Polis anne karnı büyüyen kızını doktora götürünce şoke olduPolis anne karnı büyüyen kızını doktora götürünce şoke olduANTALYA’da, S.A. (14) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla, aralarında polis memurunun da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.
Emekleri yok oldu! Kaldırıma oturup ağladılarEmekleri yok oldu! Kaldırıma oturup ağladılarMersin'den akrabalarına bayram ziyareti için geldikleri Adana'da içinde 3 bin lira para ve kıyafetlerinin bulunduğu çantaları çalınan Suriyeli çift, çocuklarıyla kaldırımda oturarak ağladı.
Mezarlıklarda sınav yapıldı, başarılı olanlara bu kart verildiMezarlıklarda sınav yapıldı, başarılı olanlara bu kart verildiAdana'da mezarlıklarda kendilerini “hoca” olarak tanıtan bazı kişilerin vatandaşların dini duygularını istismar etmelerini önlemek amacıyla Kur'an okuma sınav yapıldı.
  • Okul servisinde iğrenç olay!14 Haziran 2018 Perşembe 11:50
  • Kız kaçırma davası kanlı bitti12 Haziran 2018 Salı 14:57
  • Aracın içine bakan çoban hayatının şokunu yaşadı12 Haziran 2018 Salı 13:00
  • Görenler inanamadı!12 Haziran 2018 Salı 12:44
  • 15 yaşındaki kızı eve götürüp...11 Haziran 2018 Pazartesi 16:15
  • Antalya'da pitbull dehşeti!11 Haziran 2018 Pazartesi 16:01
  • Bütün mahalle uyumuyor11 Haziran 2018 Pazartesi 11:25
  • Dilencinin üzerinden euro ve dolarlar fışkırdı10 Haziran 2018 Pazar 16:36
  • Büyük acı!!10 Haziran 2018 Pazar 09:50
  • Karısını ve iki çocuğunu otların üzerine oturtmuştu... Şoka girdi!08 Haziran 2018 Cuma 14:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri