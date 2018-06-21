Devlet Bahçeli Canlı yayına katıldı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

KANDİL'E BAYRAK DİKİLECEKTİR

"Zannediyorum şu andaki müdahaleleri, basın yoluyla elde ettiğimiz bilgiler, TSK'nin ve hükümetin yaptığı açıklamalar çerçevesinde Kandil yöresinde önemli hedefler darmadağın edilmiş PKK'nın başına yıkılmıştır. Şimdi orada bu devam etmektedir. Buna karşı PKK'nın dayanma gücü kalmayacaktır ve dolayısıyla ya kaçacaklar ya teslim olacaklar ya da gereği yapılarak oraya bayrak dikilecektir."

F-35 TEPKİSİ

Önce bu uçakları vereceklerini söylüyorlar, teslimi sırasında farklı davranış içerisinde bulunuyorlar. 'Efendim Trump buna ne der'... Ne derse desin. Türkiye bunların önceden farkına vardı ve kendi milli silahını yapmak gibi hayırlı bir teşebbüse girdi.

CUMHUR İTTİFAKI

"Tamam, seçim bitti, hadi eyvallah. Böyle bir şey olmaz. Seçimin oluşmasına, sonuç alınmasına katkı sağlayan, ondan sonraki kurumsal yapının oluşmasına da katkı sağlamak mecburiyetindedir."

HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI VE UYARILARI YAPARIZ

"MHP, bu sistemin oluşmasında, kararların alınmasında, düşüncesinin gelişiminde hiçbir beklentisi olmamıştır. Eğer Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Allah nasip ederse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey seçildiği takdirde bizim ondan bir beklentimiz, bir talebimiz olmayacaktır. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, mecliste denetim ve denge görevini yaparken elden gelen her türlü gayreti, fedakarlığı ve uyarıları yaparız."

ERDOĞAN GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATTI

"Cumhurbaşkanlığı seçimini Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanır. Gecesini gündüzüne katarak, bunu anlatmak için milletin huzurunda oldu. Milletimiz, bir sistemin oturması açısından tecrübeli bir şahsın cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinde yarar vardır diyerek oy verecektir"