Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu gençlere yaz döneminde asgari ücretle iş müjdesi için düğmeye basıldı. 'Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı' kapsamında üniversiteli gençler yazın çalışma imkanına kavuşacak. Gençler bulundukları şehirlerin sosyal, coğrafi durumuna göre yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, folklor eğitmenliği, ağaç dikimi gibi işler yaparak hem toplum yararına çalışmış olacak hem cep harçlığı biriktirecek hem de sigortası başlayacak. Gençlere 1 aylık hizmetleri sonunda net asgari ücret tutarında (bu yıl bin 603 lira 12 kuruş) ödeme yapılacak. 3 aylık program kapsamında çalışan genç, toplam 4 bin 809 lira 36 kuruş biriktirmiş olacak.
İLAN YAYIMLANACAK
Projeyle üniversitelerde okuyan 18-25 yaş arasındaki gençler, okudukları üniversitelerin bulunduğu illerde İŞKUR tarafından düzenlenen programlara katılacak. Yine gençlerin, bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak. Her yıl 100 bin genç sosyal çalışma programına dahil edilerek toplumsal konularda farkındalık yaratılacak. İŞKUR ilana çıkarak yapılacak işlerle ilgili gençlerin başvurusunu alacak..
21 Haziran 2018 Perşembe7 Şevval 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Öğrencilere 3 ayda 4 bin 809 TL
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