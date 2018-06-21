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Emeklilere 2. ikramiye

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Emeklilere 2. ikramiye
Bu ay bin liralık ilk ikramiyelerini alan emeklilerin yaz kazancı sürecek. Temmuz’da maaşlar artacak, Ağustos’ta da ikinci bin liralık ikramiye ödenecek. Ayrıca erken maaş da gündemde
Emeklilere 2. ikramiye Emeklilere 2. ikramiye Emeklilere 2. ikramiye

Yaklaşık 12.3 milyon emekli, bayram ikramiyesi sayesinde bu yazı kazançlı geçiriyor. Bu ay bin lira tutarındaki ilk bayram ikramiyelerini alan emekliler, bir yandan Temmuz zammını merakla beklerken, bir yandan da Ağustos'ta ödenecek ikinci ikramiyenin heyecanını yaşıyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ilk bin liralık bayram ikramiyelerini 7-8 Haziran'da cebine koydu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu ay maaşları da erken ödendi, böylece milyonlarca kişi bayrama maaşları cebinde girdi. Tüm emeklilere, Temmuz ayında da zam var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam yapılacak. Memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 3.5 zam + enflasyon farkı yansıtılacak. Zam oranları, 3 Temmuz'da belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'da, aylık ödeme günlerinde yeni maaşlarına kavuşacak. Memur emeklileri ise Temmuz ayının 1'i ile 5'i arasında maaşlarını alacak.

ERKEN MAAŞ
Ağustos ayında ise emeklilere yine bayram ikramiyesi var. Tüm emeklilere, 21-24 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak. İkramiye, Ağustos'un 17'sine kadar hesaplara yatırılacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek..

TOKİ EV SAHİBİ YAPIYOR

TOKİ, tüm projelerinde emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırıyor. Emekliler TOKİ sayesinde kira öder gibi ev sahibi oluyor. Bursa'da, TOKİ tarafından emekliler için yapılan konutları gezen hak sahipleri büyük mutluluk yaşadı. 35 yıldır kiracı olduğunu söyleyen emekli Engin Çarık (62), "Maaşımızdan 180 ay 500 lira kesilecek. Kira öder gibi ev sahibi olacağız. Allah devletimize zeval vermesin. Çok memnunuz" dedi. Akif Alak (72) da duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Çok seviniyoruz. 28 senedir kiracıyız. Evler çok güzel olmuş, çok beğendik" ifadelerini kullandı..

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