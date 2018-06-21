21 Haziran 2018 Perşembe7 Şevval 1439
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Trabzon şehit Bahattin Baştan'ı uğurladı

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Terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısında şehit düşen Bahattin Baştan'ın cenazesine binlerce Trabzonlu katıldı. Şehidin tabutuna 9 yaşındaki yeğeninin bakışı yürekleri dağladı.
Trabzon şehit Bahattin Baştan'ı uğurladı
Trabzon şehit Bahattin Baştan'ı uğurladı Trabzon şehit Bahattin Baştan'ı uğurladı Trabzon şehit Bahattin Baştan'ı uğurladı

Terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısında şehit düşen Bahattin Baştan'ın cenazesine binlerce Trabzonlu katıldı. Şehidin tabutuna 9 yaşındaki yeğeninin bakışı yürekleri dağladı. 

Siirt'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan için Trabzon’un Düzköy İlçesi Hükümet Konağa önünde resmi tören düzenlendi.

DUALARLA UĞURLANDI
Törene siyasi isimlerin yanı sıra binlerce Trabzonlu katıldı.

Şehidin cenaze töreni için vatandaşlar hükümet konağının önüne akın etti.

Buradaki alan hınca hınç dolarken vatandaşlar çevredeki hem inşaat halindeki binalara çıkarak burada cenaze törenini takip etti.

"KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ"

Cenazenin başına gelen annesi Emine Baştan, ağabeyleri  ve kız kardeşleri şehit Baştan’ın fotoğrafını öperek ağladı. Şehit Baştan’ın ablası Şükran Baştan'ın, “Kanını yerde bırakmayacağız, vatan sağolsun." diyerek asker selamı vermesi herkesi duygulandırdı.

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SON MESAJI YÜREK BURKMUŞTU

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın, operasyon öncesi, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesaj yürekleri burktu. Şehidin son görüntülerinde, “Operasyona gidip, geleceğiz. Bakalım, kısmetimize ne düşecek. Yüce Türk milletine sevgi ve saygılarımı iletiyorum” dediği duyuldu.

Şehit Baştan’ın, yine sosyal medyadan, Türk bayrağını öptüğü fotoğrafını ‘Rengine kurban olduğum. Allah bu dünyada indiğini görmeyi nasip etmesin’ notuyla paylaştığı görüldü.

 

 

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