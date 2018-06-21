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Evladına 'hayat' verdi

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Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailenin karaciğer yetmezliği yaşayan 3 yaşındaki çocukları, anneden alınan dokunun nakliyle sağlığına kavuştu.
Evladına 'hayat' verdi
Evladına 'hayat' verdi Evladına 'hayat' verdi Evladına 'hayat' verdi

Halep'te yaşayan Raşit Dilbar ve Yerin Kara Muhammed çifti, rejim güçlerinin 5 yıl önce kentlerini kuşatmasının ardından Türkiye'ye geldi.

İstanbul'a gelen Suriyeli çiftin 3 yıl önce Tuana isimli çocukları dünyaya geldi. Konfeksiyon atölyesinde çalışan baba Dilbar'ın İzmir'de iş bulmasının ardından aile, bu kente yerleşti.

Geçen hafta yüksek ateş nedeniyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen minik Tuana'ya karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesine sevk edilen Tuana, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kızının durumuna çok üzülen anne Yerin Kara Muhammed, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Bölümüne başvurarak kızı için bağışçı olmak istedi.

Yapılan tetkiklerde nakil için engeli olmayan anneden alınan doku, başarılı şekilde minik Tuana'ya nakledildi.

"Kızım için hiç düşünmeden karaciğerimi verdim"

Anne Yerin Kara Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir anne olarak çok zor günler yaşadığını, kızını yeniden hayata bağladığını için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kızındaki karaciğer yetmezliği teşhisini duyduğunda dünyasının yıkıldığını dile getiren Muhammed, "Doktorlara kızımla kan grubumun aynı olduğunu söyledim. Onlarda bana 'kızına karaciğerini vermek ister misiniz' diye sordular. Bende 'isterseniz şu an bile verebilirim' dedim." diye konuştu.

Kızını ameliyat olduktan sonra yoğun bakımda gördüğünde çok mutlu olduğunu belirten Muhammed, şunları kaydetti.

"Kızım için her şeyi yaparım. Gerekirse 10 kere bile ameliyat olurum. Geçirdiğim bu ameliyatta hiç ağrı hissetmedim. Çünkü kızım sağlığına kavuştu. Ona ikinci bir hayat verdim. Çok sevinçliyim. Türkiye bize en zor günümüzde kucak aştı. Doktorlar çocuğumun iyileşmesi için seferber oldular. Kızım sağlığına kavuştu."

"Türkiye Cumhuriyeti bize her zaman sahip çıktı"

Baba 34 yaşındaki Raşit Dilbar ise Türk doktorların hızlı bir şekilde karar vererek kızını ameliyata aldığını dile getirerek, "Kızımın ve eşimin sağlık durumu çok iyi. Türkiye'den Allah razı olsun, bize her zaman sahip çıktı." ifadelerini kullandı.

"Sağlık Bakanlığı naklin hızlanması için devreye girdi"
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Murat Zeytunlu da küçük kıza 4 saat süren bir ameliyatla karaciğer dokusunu naklettiklerini, anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Zeytunlu, Tuana'nın yoğun bakımda verdiği yaşam savaşının herkesi etkilediğini dile getirerek, "Sağlık Bakanlığımız hemen devreye girdi. Etik kuruldan nakil için hızlı bir şekilde onay alındı. Kızımızda annesi de sağlığına kavuştu." dedi. 

 

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