21 Haziran 2018 Perşembe7 Şevval 1439
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Metin Balkanlıoğlu Hoca vefat etti

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Metin Balkanlıoğlu Hoca vefat etti
İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi bugün Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’nde defnedilecek.
Metin Balkanlıoğlu Hoca vefat etti Metin Balkanlıoğlu Hoca vefat etti Metin Balkanlıoğlu Hoca vefat etti

İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca (60) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

LOBİDE FENALAŞTI
Bir program için bulunduğu Topkapı Eresin Otel’in lobisinde fenalaşan Balkanlıoğlu hoca acilen Çapa Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamayan Balkanlıoğlu Hoca Hakk’a yürüdü.

ADLİ TIP’A KALDIRILDI
Acı haberin duyulmasının ardından sevenleri Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne akın etti. Balkanlıoğlu’nun cenazesi daha sonra buradan Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Savcının talebi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme yaptığı öğrenildi.

BUGÜN DEFNEDİLECEK
Balkanlıoğlu hoca bugün Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’ne defnedilecek. Ölüm haberini alan Abdülmetin Balkanlıoğlu’nun kardeşi Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, “Sakarya’daydım abimin rahatsızlandığı haberi geldi. Geldiğimde vefat etmişti” dedi.

Uzun yıllar ilim tahsil etti
Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca, 1958’de Çorum’un Sungurlu’ya bağlı Aşağıfındıklı köyünde dünyaya geldi. 1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi’ni bitiren Balkanlıoğlu Hoca, 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yarıda bıraktı. Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca’dan alan Balkanlıoğlu Hoca, 1977 tarihinde Şile’de Ağva Hacıköyü’nde imamlık vazifesine başladı. 1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii’nde görev yapan Balkanlıoğlu, 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem Camii’nde, 1983’de de Fatih Müftülüğü’ne bağlı Acemoğlu Camii’nde görev aldı. Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığı’nı yürüttü. Daha sonra, Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü’ne tayin olan Balkanlıoğlu Hoca, bu görevinden sonra emekliye ayrıldı. Balkanlıoğlu Hoca, evli ve 2 evlat babasıydı.

İsmailağa Cemaati’nden açıklama
İsmailağa Cemaati, Balkanlıoğlu’nun vefatı sonrası açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mürşidimiz Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin ilim, irşâd, davet ve tebliğ alanında büyük bir davaya dönüşen usûlünün, gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında insanlıkla buluşması konusunda büyük hizmetlerde bulunmuş olan câmiamızın kıymetli hocalarından Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca Efendi, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Ümmet-i Muhammed’in dertleri ve sıkıntılarıyla hemhâl olan, kendine has unutulmaz üslûbu ile halkımızın gönlünde taht kuran ve hayatını Ehl-i Sünnet itikadının yayılması ve Sünnet-i Seniyye’nin tatbiki konusunda hizmete vakfeden muhterem hocamıza Mevlâ Te‘âlâ’dan rahmet, ailesi, yakınları, akrabaları ve ihvânımız başta olmak üzere bütün sevenlerine sabr-ı cemîl niyâz ediyoruz.”

İrşat çalışmalarına devam edecekti

Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca, Ramazan Bayramı’nı Medine-i Münevvere’de geçirmişti. Kutsal topraklarda geçirdiği Ramazan Bayramı umresinde Türkiye’deki Müslümanlar için dualar eden Bakanlıoğlu Hoca, dönüşünün hemen akabinde tebliğ ve irşad çalışmaları için Anadolu’yu dolaşmayı planlıyordu.

 

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