Soğan ve patateste yüksek fiyatın nedeni ne?

Milli Gazete'nin haberine göre, kuru soğan ve patatestesi yüksek fiyat artışının nedeni "lobi" değil, "çiftçinin yüksek maliyetler sonucu ekim yapamaması".

Milli Gazete'nin haberine göre, kuru soğan ve patatestesi yüksek fiyat artışının nedeni "lobi" değil, "çiftçinin yüksek maliyetler sonucu ekim yapamaması".

Sofraların vazgeçilmezlerinden olan soğan ve patatesin fiyatındaki fahiş artış vatandaşın belini büktü. 2018 Haziran ayı itibarıyla tarımsal ürünlerdeki en belirgin fiyat artışları patates ve soğanda yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü verilerine göre, patatesin kilogram fiyatı 19 Haziran itibarıyla 2.5 lira ile 3.5 lira arasında değişiyor. Mayıs ayında ise aynı patatesin fiyatı halde 1 lira ile 1.8 lira arasındaydı.

Buna göre, bir ay içinde patatesteki fiyat değişimi yüzde 94’ü buldu. Rakamlar, Mayıs ayında bir kilo patates için talep edilen bedelin, Haziran ayında yarım kilo patatese denk geldiğini gösterdi. 2017 Haziran ayı fiyatları ile karşılaştırıldığında ise, patates en düşük 1.3 liradan, en yüksek ise 2 liradan alıcı buluyordu. Şu an ise çeşidine göre kilosu 4.5 ila 6 TL arasında değişiyor. Mayıs ayında kilosu İstanbul halinde 1 ile 1.6 lira arasında değişen fiyatlardan satılan soğan, Haziran ayı itibarıyla ise fiyatı 3 ila 5 liraya çıktı. Bir sene önce kilogramı halde 60 kuruş ila 1 lira arasında satılan soğan, böylelikle bir yılda yüzde 400 zamlandı. 1 aylık fiyat artışı ise yüzde 212’yi bulurken, bu durum market raflarına 6.5 lira olarak yansıdı.

YÜKSEK FİYATIN NEDENİ LOBİ DEĞİL, ÇİFTÇİNİN “EKEMEMESİ”

En önemli patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde hasat 20 gün içinde başlayacak. Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, üretim maliyetlerindeki artış ve geçen yıllara oranla ekim alanlarının azaldığına dikkati çekerken, patates fiyatlarının da bu nedenle arttığını söyledi. 2 yıl önce 28 bin dekar alanda 300 bin ton patates üretilen ilçede, geçen yıl 18 bin dekar alanda 140 bin ton civarında üretim gerçekleşti. Bu yıl ise 15 bin dekar alanda patates ekimi yapılırken, üretimin de buna paralel düşmesi bekleniyor.

Sandıklılı üretici geçen yıl patatesin kilosunu 40- 50 kuruşa satarken, pazardaki fiyatlar ise 1.5 ile 2.5 lira arasında değişti. Bu yıl son dönemde pazar tezgahlarında patates ve soğanın fiyatı 5 liraya kadar çıktı. Bu yıl Sandıklılı patates üreticisi hasada başladığında kilosunu 2 liradan satmayı planlıyor.

“TÜRKİYE GENELİNDE RANDIMAN DÜŞÜKLÜĞÜ VAR”

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, ilçedeki depolarda bulunan patatesin 2 ay önce bittiğini söyledi. Geçen yıla oranla ülke genelinde patates ekiminin azaldığını vurgulayan Süleyman Yıldız, “Üretim maliyetlerinin yüksek olması ve çiftçimizin birkaç yıldır zarar etmesi nedeniyle patates ekimi düştü. Geçen senelerde milova hastalığı oldu. Bu hastalık olduğunda verim düşer. Hem ekilişin azlığı hem de hastalıktan dolayı şu anda patateste Türkiye genelinde randıman düşüklüğü var. Bu da ister istemez fiyatları yükseltiyor. Birinci neden bu” dedi.

İkinci nedenin ise maliyetler olduğunu kaydeden Süleyman Yıldız, “Çiftçinin patates üretiminde kullandığı mazot 6 liraya yaklaştı, işçinin günlük yevmiyesi 75 lira, ilaç fiyatları aldı başını gitti. Bir torba gübre 120 lira ile 150 lira arasında değişiyor. Üretim maliyetlerinin artması, verim düşüklüğü ve ekilen alanların azalması patatesin fiyatını artırdı” diye konuştu.

“MAZOT 6, GÜBRE 150, İŞÇİNİN YEVMİYESİ 75 LİRA”

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, ilçedeki depolarda bulunan patatesin 2 ay önce bittiğini söyledi.

Geçen yıla oranla ülke genelinde patates ekiminin azaldığını vurgulayan Süleyman Yıldız, “Hem ekimin azlığı hem de hastalıktan dolayı şu anda patateste Türkiye genelinde randıman düşüklüğü var. Bu da ister istemez fiyatları yükseltiyor. Birinci neden bu” dedi. İkinci nedenin ise maliyetler olduğunu kaydeden Yıldız, “Çiftçinin patates üretiminde kullandığı mazot 6 liraya yaklaştı, işçinin günlük yevmiyesi 75 lira, ilaç fiyatları aldı başını gitti. Bir torba gübre 120 lira ile 150 lira arasında değişiyor. Üretim maliyetlerinin artması, verim düşüklüğü ve ekilen alanların azalması patatesin fiyatını artırdı” diye konuştu.

Kaynak: Milli Gazete