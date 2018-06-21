21 Haziran 2018 Perşembe7 Şevval 1439
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Kick boks şampiyonu kız kardeşler

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Kick boks şampiyonu kız kardeşler
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 yıl önce kick boks ve muay thaiye başlayan Tuğçe, Gamze ve Özlem Melek Korkmaz kardeşler, son olarak Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda farklı kategorilerde birinci oldu.
Kick boks şampiyonu kız kardeşler Kick boks şampiyonu kız kardeşler Kick boks şampiyonu kız kardeşler

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 yıl önce kick boks ve muay thaiye başlayan Tuğçe, Gamze ve Özlem Melek Korkmaz kardeşler, elde ettikleri başarılarla dikkati çekiyor.

Tuğçe, Gamze ve Özlem Melek Korkmaz kardeşler, son olarak Mersin'de 21-27 Mayıs'ta düzenlenen Okul Sporları Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda farklı kategorilerde birinciliğe ulaştı.

Eğitim gördükleri okulda yapılan duyuru ile gençlik merkezine giderek kick boks ve muay thaiyle tanışan 18 yaşındaki Tuğçe, 17 yaşındaki Gamze ve 12 yaşındaki Özlem Melek Korkmaz kardeşler, 4 yılda birçok başarı elde etti.

Korkmaz kardeşlere kick boks ve muay thaiyi öğreten antrenör Ömer Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu spor branşlarına doğu bölgelerinde kız çocuklarının çok az rağbet gösterdiğini belirtti.

Bir aileden 3 kız kardeşi spor salonuna aldıklarını ve üçünü de şampiyon yaptıklarını kaydeden Uğur, şöyle konuştu:

"Tatvan Gençlik Merkezi'nde bir spor salonu açtık. Özlem Melek spora başladığında çok küçüktü. Küçük yaşta iki kere Türkiye şampiyonu oldu. Bu yıl okul sporlarında da yine Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Gamze ve Tuğçe de hem kick boks hem de muay thaide belli başarılar elde etti. Yalnız asıl patlamayı bu yıl yaptılar. Bu yıl hem Türkiye hem de Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda 3 kız kardeş de şampiyon oldu. Bu bizi çok mutlu etti. Bu başarı diğer kız çocukları için bir örnek teşkil eder."

Korkmaz kardeşlerin farklı dereceleri bulunduğunu dile getiren Uğur, "Büyük başarılar elde ediyorlar. Tuğçe ve Gamze'yi profesyonel maçlara hazırlıyoruz. Özlem Melek daha küçük olduğu için başka maçları da var. Muay Thai Türkiye Şampiyonası'na hazırlayacağız. Milli takıma girip Türkiye'yi temsilen Avrupa Kupası'na katılacak." ifadelerini kullandı.

Tuğçe Korkmaz: Çok emek verdim ve şampiyon oldum
Tuğçe Korkmaz, 4 yıldan bu yana kardeşleriyle kick boks ve muay thaiyle uğraştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimle sabah genelde koşuyoruz. Akşamları ise antrenmanlara geliyoruz. Kardeşim Türkiye şampiyonu oldu. Ben de geçen yıl Avrupa şampiyonu oldum. Haftada 6 gün hiç durmadan antrenman yapıyoruz. Kazanmak için çok emek verdik ve şampiyon olduk. Bu sene de Türkiye şampiyonu oldum."

Gamze Korkmaz, spora ortaokulda başladığını anlatarak, "Sabah erkenden kalkıp koşuyoruz. Koşudan döndükten sonra hazırlanıp okula gidiyoruz. Okuldan sonra eve dönüyoruz. Hemen hazırlanıp tekrar spor salonuna antrenmanlara geliyoruz. Mersin'deki Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda kardeşim yıldızlarda, ben ve ablam da gençler A kategorisinde birinci olduk. Ailemiz bizi çok destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özlem Melek Korkmaz ise spora 8 yaşında başladığını belirterek, "Ablamın okuluna duyuru geldi, ablam bana da söyledi ve birlikte gidip başladık. Daha ikinci sınıf öğrencisiyken başladım." diye konuştu.

 

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