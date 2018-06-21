21 Haziran 2018 Perşembe7 Şevval 1439
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WhatsApp kullanıcılarına kötü haber!

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WhatsApp kullanıcılarına kötü haber!
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan eski iPhone ve Android telefon sahiplerine üzücü haber geldi.
WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! WhatsApp kullanıcılarına kötü haber!

 

Şirketin web sitesinde açıklama yayınlayan bir WhatsApp sözcüsü, WhatsApp’ı sorunsuz bir şekilde kullanmak için cihazların hangi işletim sistemi sürümleri ile çalışması gerektiğini açıkladı. 

Buna göre kullanıcıların yeni yılda da WhatsApp kullanmaya devam edebilmeleri için Android 4.0 ve üzeri, iOS 7 ve üzeri ya da Windows Phone 8.1 ve üzeri işletim sistemi ile çalışan cihazlara geçiş yapmaları gerekiyor. 

Yani eski bir iPhone veya Android telefon kullanıyorsanız Whatsapp'tan her an mahrum kalabilirsiniz.

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