"Soğan ve patatesi ithal edeceğiz"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Zeybekci, soğan ve patates fiyatlarının artmasından sonra ithalata izin vereceklerini açıkladı.
"SOĞAN VE PATATES İTHALATINA MÜSAADE EDECEĞİZ"
Son bir ayda artan soğan ve patates fiyatlarıyla ilgili konuşan Bakan Zeybekci şunları söyledi:
"Soğan-patates fiyatlarıyla ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı. Tarım Bakanlığı olarak bakıyoruz. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan, patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz."