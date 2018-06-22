22 Haziran 2018 Cuma9 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:24Güneş 05:25Öğle 13:12İkindi 17:11Akşam 20:47Yatsı 22:38
    • 26°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 95.057 0.53
  • Altın: 193,079 0.07
  • Dolar: 4,7205 -0.37
  • Euro: 5,5057 0.27

'Patates ve soğan stokçularına fırsat vermeyeceğiz'

»
Bakan Tüfenkci, "İlgili bakanlıkların talebi olması doğrultusunda veya uygun görülmesi takdirde bir miktar patatesin fiyat istikrarını sağlama bakımından komşu ülkelerden ithalatına izin verilebilir. Bu stokçulara fırsat vermeyeceğiz."
'Patates ve soğan stokçularına fırsat vermeyeceğiz'
'Patates ve soğan stokçularına fırsat vermeyeceğiz' 'Patates ve soğan stokçularına fırsat vermeyeceğiz' 'Patates ve soğan stokçularına fırsat vermeyeceğiz'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valiliği etrafında bulunan esnaf ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde özellikle patates ve soğan fiyatları üzerinden siyaset yapmaya kalkanların olduğunu belirtti.

24 Haziran seçimlerine giderken özellikle insanlar üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışıldığını anlatan Bakan Tüfenkci, patates ve soğan fiyatlarındaki artış için şunları kaydetti:

"Bunu 24 Haziran seçimlerini fırsat bilerek stokçuluk yapanlar var. Bir de tabii esas itibariyle patates ve soğan üretiminde mevsimsel ve birtakım oluşan böceklenmelerden dolayı üretimin azalması ve arz eksikliği nedeniyle de fiyatlarda birtakım oynamalar var. Doğa, tabiat şartları içerisinde oluşan arz kısıtlığına diyecek bir şeyimiz yok ama bunu fırsat bilerek stokçuluğunu yapan, fırsata çevirmeye kalkanlara da şunu ifade etmek lazım. Biz takip ediyoruz ve gerekli girişimlerde bulunduk."

Bakan Tüfenkci, patates ve soğan ithalatına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"İlgili bakanlıkların talebi olması doğrultusunda veya uygun görülmesi takdirde bir miktar patatesin fiyat istikrarını sağlama bakımından komşu ülkelerden ithalatına izin verilebilir. Bunu da Ekonomi Bakanlığımız değerlendiriyor. Bu stokçulara fırsat vermeyeceğiz. Biz hem denetimlerimizi arttırdık hem de bu noktada girişimlerimizi arttırdık. İnşallah kısa zamanda yine soğan ve patateste istikrarı sağlayacağız. Çiftçimizin mağdur olmasını istemiyoruz ama tüketicilerimiz ve vatandaşlarımızın da hiç mağdur olmasını istemiyoruz." 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Patates ve soğan stokçularına fırsat vermeyeceğiz''Patates ve soğan stokçularına fırsat vermeyeceğiz'Bakan Tüfenkci, "İlgili bakanlıkların talebi olması doğrultusunda veya uygun görülmesi takdirde bir miktar patatesin fiyat istikrarını sağlama bakımından komşu ülkelerden ithalatına izin verilebilir. Bu stokçulara fırsat vermeyeceğiz."
"Soğan ve patatesi ithal edeceğiz""Soğan ve patatesi ithal edeceğiz"Ekonomi Bakanı Zeybekci, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zeybekci, artan soğan ve patates fiyatlarına karşılık, "Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Soğan ve patateste yüksek fiyatın nedeni ne?Soğan ve patateste yüksek fiyatın nedeni ne?Milli Gazete'nin haberine göre, kuru soğan ve patatestesi yüksek fiyat artışının nedeni "lobi" değil, "çiftçinin yüksek maliyetler sonucu ekim yapamaması".
Soğana güç yetmiyor!Soğana güç yetmiyor!Geçtiğimiz hafta 4 lirayı gören “kuru soğan” ve “patates” fiyatları 6 lirayı da aştı... Fakir fukaranın sofrasının demirbaşı soğan ve patates resmen lüks oldu.
Emeklilere 2. ikramiyeEmeklilere 2. ikramiyeBu ay bin liralık ilk ikramiyelerini alan emeklilerin yaz kazancı sürecek. Temmuz’da maaşlar artacak, Ağustos’ta da ikinci bin liralık ikramiye ödenecek. Ayrıca erken maaş da gündemde
Öğrencilere 3 ayda 4 bin 809 TLÖğrencilere 3 ayda 4 bin 809 TLÜniversiteli gençlere yönelik ‘Sosyal Çalışma Programı’ ile her yaz 3 ay boyunca asgari ücret ödenecek
  • Engelli vatandaşlara istihdam müjdesi20 Haziran 2018 Çarşamba 11:48
  • 1 kg patates 6 lira, soğan 6,5 lira20 Haziran 2018 Çarşamba 10:17
  • Şimşek'ten dolar açıklaması20 Haziran 2018 Çarşamba 09:25
  • İşsizlik düştü ama tehlike sinyali de verdi19 Haziran 2018 Salı 08:15
  • O bölgelere piyango vurdu19 Haziran 2018 Salı 07:58
  • Hükümetten bütçe açıklaması!18 Haziran 2018 Pazartesi 12:53
  • Esnafın yüzü gülecek! Yüzde 100'e çıktı18 Haziran 2018 Pazartesi 04:58
  • Milyonerlerde 3,6 milyar liralık altın var18 Haziran 2018 Pazartesi 04:58
  • Emekliye çifte Temmuz zammı18 Haziran 2018 Pazartesi 04:57
  • Suudi Arabistan ve Rusya'dan tarihi karar18 Haziran 2018 Pazartesi 04:57
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri