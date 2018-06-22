Başkent sele teslim oldu! İnanılmaz kareler...

Başkent Ankara bir kez daha yağmura teslim oldu.
Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası pekçok alt geçidi su bastı, bazı cadde ve sokaklar göle döndü, trafik felç olurken, vatandaş zor anlar yaşadı.
Ankara`da bir süredir etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sıhhıye, Oran, Dikmen ve Mamak`ta yollar su içinde kaldı.
Trafik ekipleri alt geçitlerde önlem aldı.
Başkent`te mahsur kalanlar botla kurtarıldıBaşkent`te etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sıhhıye`de mahsur kalan vatandaşlar, bot ile kurtarıldı.
Yenişehir pazar yeri çevresinde yaşanan su baskınları sonrası binalarda mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı.
Akay ve Genelkurmay Kavşaklarında da su baskınları yaşandı.