Hükümetten dolar açıklaması!

Zeybekci'nin konuşmasından satır başları:

DOLAR AÇIKLAMASI

TCMB'nin döviz satarak kura müdahale etmesine karşıyım ve karşı olmaya devam edeceğim. Piyasa makro sonuçlarla ekonomiyi disipline eder. Siz Türkiye olarak para satarak piyasa dolar sürerek oyuna gelmiş olursunuz elinizdeki bitirdiğiniz zaman karşı tarafın kontrolüne girmiş olursunuz ve onlar sizi yönetir artık.Kendi paranız rezerv para değilse, buna müdahale etme imkanınız hemen hemen yoktur. Bu spekülasyona gelmemek lazım. Oyuna düşmemek lazım

KUR ÖNGÖRÜLEBİLİR OLMALI

Oynak bir kur kimsenin istediği kur değil, kur öngörülebilir olmalı. Geleceği görebilmeniz lazım. Türk lirasının beklentilerinin üzerinde değerinin düşmesi maliyetleri, enflasyonu olumsuz etkiliyor. Olması gereken şey; özel sektör ve reel sektörün kendi planlamasını kendi yapmasıdır. Dolayısıyla reel sektör ve özel sektör gözüyle bakıyorum. Türkiye büyüyecekse reel sektör eliyle büyüyecek.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Son dönemde faizler Türkiye'de 6-7 puanlık bir yükselme yaşadıysa bu bizim makro ekonomik sebeplerimizden kaynaklanmadı. Kredi derecelendirme kuruluşlarının attığı adımlar, bankacılık sektörüne yönelik açıklamaları bunda etkili oldu. 17 bankanın kredi notunu düşüren Moody's suçüstü yakalandı.Yaptıkları değerlendirmeler Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...