"Soğan ithal etmek herkesin harcı degil!"

Seçimlere sayılı günler kala Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, ‘Anadolu Yürüyüşü’ne tam gaz devam ediyor. Doğusu batısı, kuzeyi güneyi demeden Türkiye’nin dört bir tarafını karış karış gezen Bilge Başkan’ın son durağı Belde-i Muhayyere oldu. Konya Kent Meydanı’nda on binler tarafından coşku ve heyecan içerisinde karşılanan Karamollaoğlu, adeta 24 Haziran akşamının provasını yaptı! Alanı hınca hınç dolduran Konyalılar, ‘Seçimler geçici, insanlık kalıcı’, ‘Kralın adamı değil, adamın kralı’ ve ‘Kıraathaneyi fabrika ile değiştir’ dövizleriyle iktidar partisine mesaj yolladı! Karamollaoğlu’nu Kent Meydanı’nda meşalelerle karşılayan gençler, sevgi gösterisinde bulundu.

SAHNEYE PATATES VE SOĞAN ÇUVALI KOYARAK FİYATLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Karamollaoğlu sahneye çıkmadan önce partililer tarafından sahneye bir patates bir de soğan çuvalı konularak, yükselen fiyatlara dikkat çekildi. Üzerine fiyatlarını asan partililer, dolar kuru ile soğan ve patates fiyatlarının olduğu dövizleri koydu.

ÖZKAFA: BU SEÇİM YAPANLARLA SATANLAR ARASINDADIR

Saadet Partisi Konya Milletvekili Adayı Mustafa Özkafa, Milli Selamet Partisi’nin CHP ile yaptığı koalisyonu hatırlatarak, “O zaman bu Konya’mıza yüz bin motor üreten Tümo-San kuruldu mu, kurulmadı mı? Yine yanı koalisyonla Kıbrıs Barış Harekâtı gerçekleştirilmedi mi? Peki 16 yıllık iktidar ne yaptı buraya? Buradan size ilan ediyorum; bu seçim yapanlarla satanlar arasında olacak” dedi.

KİMSE MAZOTA 3 TL’DEN FAZLA VERMEYECEK

Mazotun son fiyatının 6 TL olduğunu hatırlatan Özkafa şunları kaydetti: “Şunun için Meclis'te olmak istiyoruz; bizim iktidarımızda kimse 1,85 kuruştan alınan mazotu 3 TL’den fazla alamayacak. 780 bin metrekareye sahip bu memleket dışarıdan saman ve et satın alınmaya mahkûm edildi. Buradan yine ilan ediyoruz. Hiç kimse 24 Haziran’dan sonra dışarıdan ne et ne de saman ithal edecek. Bunların hepsini biz üreteceğiz biz.”

KONYA, MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN KALESİDİR

Konya’nın Milli Görüş’ün kalesi olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “Konya’nın bizim için çok önemli bir yeri vardır. Bunu hiçbir zaman unutmadık. Erbakan Hocamız ilk buradan seçildi, Meclis'e gitti. Sadece siyasi değil, biz ağır sanayi hamlesini de ilk buradan başlattık. Elbette bu seçime giderken 1969 yılıyla kıyaslandığında çok farklı bir yerde bulunuyoruz. Milli Görüş 1997’ye kadar dirayetli bir hareketle devam etti ancak 28 Şubat’la birlikte Refah Partimiz kapatıldı, Fazilet Partisi kuruldu” dedi.

AK PARTİ BİR PROJEDİR

Bugünkü AK Parti’nin bir projeden ibaret olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “Bizi Hocamızın kemiklerini sızlatmakla itham edenler gerçekleri göz ardı edemezler. Bizim hocamız bu AK Parti’nin neden kurulduğunu, nasıl Siyonizm'e hizmet ettiğini hepsini açıkça anlattı. Evet biz bu arkadaşlarla geçmişte siyaset yaptık. Biz onları hiçbir zaman düşman, hasım olarak görmeyiz, bütün yanlışlıklarına rağmen. Biz onları kardeş diye görürüz ve doğruyu gösteririz. Ama dostluğun, kardeşliğin önemli bir görevi var. Dost acı söyler. Biz sevdiğimizi tenkit ederiz. Onlardan da mertlik bekleriz. Bizi kimse Hocamızın kemiklerini sızlatmakla itham edemez, bu sözler Hocamızı incitir” diye konuştu.

BİZ MİLLETİ ALDATMAYIZ

Siyasetin menfaat için yapılamayacağına dikkat çeken Karamollaoğlu şöyle devam etti: “Biz siyaseti birilerini tenkit etmek, karalamak için yapmıyoruz. Siyaset problemleri çözmek, ülke menfaatlerini düşünerek hizmetler, atılımlar yapmaktır. Biz kimseyi kırmayız, kötülemeyiz. Ama ülke menfaatlerini göz ardı edeni görürsek o zaman da sözümüzü sakınmayız. Çıkar mertçe sözümüzü söyleriz. Biz kendimizi düşünerek siyaset yapmayız. Biz ülke menfaatlerini, herkesi düşünürüz öyle hareket ederiz. Yalan söylemeyiz, milleti aldatmayız. Yolsuzluğa tevessül etmeyiz. Rüşvet vermeyiz. Biz başkayız. Bizim ideallerimiz farklı. Biz haksızlıklar karşısında susmayız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.”

SOĞANI İTHAL ETMEK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL!

Eskiden Türkiye’nin kendi kendine yeten bir ülke olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, “Konya bizim tahıl ambarımızdır. Ama bugün Konya bile dışarıdan buğday satın alır hale getirildi. Peki bu hükümet ne iş yapıyor? Çiftçinin desteklenmesi lazım. Erbakan Hocamız buğdaya yüzde 120 zam verdi. Şeker pancarına yüzde 250 zam verdi. Çiftçiyi üretime teşvik etti. En son soğan ithal etme noktasına geldi. Sırada patates var. Her babayiğidin harcı değil. Bunları ithal etmek!” diyerek iktidarı eleştirdi.

BİR DÜŞÜNÜN!

5 yaşındaki torununun bir meseleyi kendisine anlatırken ‘Dede bir düşün’ dediğini hatırlatan Karamollaoğlu şunları kaydetti: “Benim torunum bile bana düşünme nasihatinde bulunuyor. Ben de hükümete şu nasihatte bulunuyorum. Bu yaşıma geldim, bir kere dinleyin bu adam ne diyor, bir düşünün Allah aşkına. Ama düşünmezler ki, çünkü ihtiyaçları yok. Reaksiyon göstereceğiniz yere bir dinleyin sonra konuşun. Ona göre hareket edin.”

BİZ İTTİFAKLA KIBRIS’I FETHETTİK, İMAM HATİPLERİN ÖNÜNÜ AÇTIK!

İttifakla ilgili de konuşan Karamollaoğlu, “Birileri dinsizlerle ittifak yapıldı diyor. Hadi ordan, kim diyor? Biz 1973’te de Ecevit’le koalisyon yaptık. Hatırlarsanız, ortaöğretimlerde imam hatipler kapatılmıştı, onları açtık. Hacca karayoluyla gidilmiyordu, onu açtık. 74’te Kıbrıs Barış Harekâtı gerçekleştirdik. Bunların hepsi birer devrimdir. O dönemde alınan Kıbrıs’ı şimdi vermek için uğraşıyorlar. Biz şimdi bir ittifak kurduk. Onlarla da ittifak görüşmesi yaptık, bize dediler ki; bizim bütün politikalarımızı kabul edeceksiniz, aynen yapacaksınız, bizimle birlik olacaksınız. Biz de kusura bakmayın, bir buna ortak olmayız dedik ve gönderdik” dedi.

BİZ MİLLETİ ALDATMAYIZ

Siyasetin menfaat için yapılamayacağına dikkat çeken Karamollaoğlu şöyle devam etti: “Biz kimseyi kırmayız, kötülemeyiz. Ama ülke menfaatlerini göz ardı edeni görürsek o zaman da sözümüzü sakınmayız. Çıkar mertçe sözümüzü söyleriz. Biz kendimizi düşünerek siyaset yapmayız. Biz ülke menfaatlerini, herkesi düşünürüz öyle hareket ederiz. Yalan söylemeyiz, milleti aldatmayız. Yolsuzluğa tevessül etmeyiz. Rüşvet vermeyiz. Biz başkayız. ”

BU HÜKÜMET NE İŞ YAPIYOR?

Eskiden Türkiye’nin kendi kendine yeten bir ülke olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, “Konya bizim tahıl ambarımızdır. Ama bugün Konya bile dışarıdan buğday satın alır hale getirildi. Peki bu hükümet ne iş yapıyor? Çiftçinin desteklenmesi lazım. Erbakan Hocamız buğdaya yüzde 120 zam verdi. Şeker pancarına yüzde 250 zam verdi. Çiftçiyi üretime teşvik etti. En son soğan ithal etme noktasına geldi. Sırada patates var. Her babayiğidin harcı değil. Bunları ithal etmek!” diyerek iktidarı eleştirdi.

Millî Gazete