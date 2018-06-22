22 Haziran 2018 Cuma9 Şevval 1439
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Hurda araç teşviğinde ÖTV indirimi başladı

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Kamuoyunda 'Hurda araç teşviki' olarak bilinen 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi uygulaması başladı.
Hurda araç teşviğinde ÖTV indirimi başladı
Hurda araç teşviğinde ÖTV indirimi başladı Hurda araç teşviğinde ÖTV indirimi başladı Hurda araç teşviğinde ÖTV indirimi başladı

 

Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen hurda araçteşviğindeki ÖTV indiriminden hangi araçların yararlanacağı konusuyla ilgili olarak Konya Genç Mali Müşavirler Platformu tarafından yapılan açıklamada, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulandığı belirtildi.

 ARACIN MODELİ KRİTER ALINACAK

Teşvik değerlendirmesi araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmadan, tescil belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilerek yapılacak. Bu durumda 2018 yılında 2003 model ve daha eski model araçların, 2019 yılında ise 2004 model ve daha eski model araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılması halinde düzenlemeden yararlanılabilecek. Trafiğe çıktıkları yıldan daha sonraki yılın model yılını haiz olan araçların yaşının hesaplanmasında da tescil belgesinde yazılı model yılı dikkate alınacak. Madde kapsamında yeni alınacak aracın, ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçla aynı cins olması gerekecek. Aracın kamyonet cinsi bir araç olması halinde, düzenlemeden sadece kamyonet cinsi yeni bir aracın ilk iktisabında yararlanılabilecek. Otomobil sınıfı yeni alınacak aracın motor silindir hacminin bin 600 santimetreküp ve altında olması gerekecek. Yeni alınacak aynı cins aracın sadece elektrik motorlu olması durumunda, motor gücü sınırlaması olmaksızın düzenlemeden yararlanılabilecek. İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçta herhangi bir motor silindir hacmi sınırlaması olmayacak. Düzenlemeden yararlanma hakkı, trafik sicilinde adlarına araç kayıtlı olan kişilere ait olup, başkasına devredilemeyeceği belirtildi.

 HURDA TEŞVİĞİNDE ÜST SINIR 10 BİN LİRA

Yeni alınacak aracın vergisiz fiyatı 46 bin liranın altındaysa teşvik tutarı 10 bin lira olacak. Vergisiz fiyatı 46 bin ile 80 bin lira arasında ise 8 bin lira, vergisiz fiyatı 80 bin lirayı aşıyorsa da 3 bin lira ÖTV indirimi sağlanacak.

Bunların dışında kalan kamyon, kamyonet, tır çekicileri, van, panelvan, minibüs, otobüs gibi araçlar için ise ÖTV matrahına bakılmaksızın 10 bin liralık indirim uygulanacak. Düzenlemeden, 27 Mart 2018 tarihinden, 31 Aralık 2019'a kadar kayıt ve tescili silinerek doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçlar yerine 31 Aralık 2019'a alınacak araçlar için yararlanılacak.

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