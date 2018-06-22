22 Haziran 2018 Cuma9 Şevval 1439
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Saadet Partisi mitingine silahlı saldırı iddiası

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Saadet Partililerin Zonguldak Tepebaşı'nda düzenlediği mitinge silahlı saldırıda bulunulduğu ileri sürüldü. Alkollü bir kişi "Sizi burada istemiyoruz, gidin buradan" dedi ardından partililerin bulunduğu alana 4 el silah sıkıldı.
Saadet Partisi mitingine silahlı saldırı iddiası
Saadet Partisi mitingine silahlı saldırı iddiası Saadet Partisi mitingine silahlı saldırı iddiası Saadet Partisi mitingine silahlı saldırı iddiası

Saadet Partililerin Zonguldak Tepebaşı'nda düzenlediği mitinge silahlı saldırıda bulunulduğu ileri sürüldü. 

Milli Gazete olayı "24 Haziran seçimlerine iki gün kala Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun yükselen trendi karşısında aciz kalanlar, Saadet Partisi'ne yönelik saldırılarının dozunu arttırıyor. Saadet Partisi'ne yönelik saldırıların son örneği Zonguldak'ın Tepebaşı mahallesinde yaşandı" diye aktardı. 

Milli'nin haberine göre, Saadet Partisi milletvekili adaylarının düzenlediği sevgi yürüyüşü ve sonrasında gerçekleştirilen mitinge kimliği henüz belirlenmeyen ve alkollü olduğu iddia edilen kişiler "Sizi burada istemiyoruz, gidin buradan" şeklinde bağırdı.

Şahıslar vatandaşlar tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Şahsın miting alanından uzaklaştırılmasının ardından ise Saadet Partisi mensuplarının bulunduğu alana doğru henüz tespit edilemeyen bir yerden 4 el silah sıkıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

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