23 Haziran 2018 Cumartesi10 Şevval 1439
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Emeklilere avans müjdesi!

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Emeklilere avans müjdesi!
Yeni emekli olanlara sağlanan avans imkanının kapsamı genişletilecek. Düzenleme hayata geçerse, tüm emekliler asgari ücretin 3 katı kadar faizsiz avans alabilecek.
Emeklilere avans müjdesi! Emeklilere avans müjdesi! Emeklilere avans müjdesi!

 

Emekliye ayrılıp maaşının bağlanmasını bekleyenler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önemli bir imkan sunuyor. Emekli olacağı kesinleşen vatandaşlara, maaş bağlanana kadar avans veriliyor. Böylece maaş için gün sayanlar 'avans' ödemesi sayesinde rahat nefes alıyor. 

ESKİ EMEKLİ DE FAYDALANACAK 

Avans miktarı ise bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını geçmemek üzere SGK tarafından belirleniyor. Yeni emekli bu sayede 4 bin 809 lira (1.603 x 3) avans alabiliyor. Maaşının bağlanmasını bekleyenlerin imdadına yetişen avans formülünün, mevcut emeklilere de uygulanması gündemde. Yeni düzenleme kanunlaşırsa, tüm emekliler maaşının 3 katına kadar avans çekebilecek. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Tasarıya göre; isteyen emeklilere SGK avans verecek. Emekliler, SGK'ya yazılı olarak başvurusunu yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.  

AVANSA FAİZ UYGULANMAYACAK 

Emekli aldığı avansı faizsiz olarak küçük taksitlerle geri ödeyecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira avans alabilecek. Bu paranın geri ödemesini de 36 ay vadede ayda 166 lira 67 kuruş taksitle yapabilecek. Böylece emekliler rahat bir nefes alabilecek. Halen bankadan nakit ihtiyacı için kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf yüküyle karşı karşıya kalıyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında ise SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Emeklilik başvurusunda bulunan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.

Temmuzda 325 lira zam

Emeklilerin temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını ilk 6 aylık enflasyon belirlerken, Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki tahminler yüzde 7.27'lik orana işaret ediyor. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 çıkmıştı. Merkez Bankası'nın önceki gün açıklanan anketinde de haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 0.82 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 7.27 olacak. Kesin oran 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle ortaya çıkacak.Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 7.27 olacak. Bu tahmin SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına 68 ile 325 lira arasında artış sağlayacak.

CÜZDANI RAHATLATACAK ÇALIŞMA

Emeklilik başvurusu yapmış ancak maaşı 90 gün geçmesine rağmen bağlanmamış olanlara tanınan avans imkanının, tüm emeklilere de sağlanması gündemde.

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