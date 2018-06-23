Türk devi tamamen satılabilir

Polisan Holding'in ortakları hisse satış işlemini hızlandırma kararı aldı. Hisselerin satılması için Garanti Yatırım ve Raiffeisen Centrobank AG'ye yetki verilmişti.
Bu yetkinin dışında konjoktürel daralma nedeniyle şirketin ortakları BİST'te başka kişi ya da kurumlar tarafından gelebilecek kısmen ya da tamamen satın alma tekliflerini de değerlendirmeye alacaklar.
Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:
"04.05.2018 tarihli KAP açıklaması ile Şirketimiz dâhil olmak üzere Polisan Holding A.Ş.'nin bazı hissedarlarınca yapılması muhtemel hisse satışı hakkında duyuru yapılarak; tanıtım ve satış işlemlerinin yürütülmesi amacı ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Raiffeisen Centrobank AG'nin yetkili kılındığı belirtilmiştir.
Bu defa, bunun dışında konjoktürel daralma dolayısıyla, halen elimizde bulunan Polisan Holding A.Ş. hisseleri için BIST ‘de başkaca gelebilecek kısmen veya tamamen satın alma tekliflerinin değerlendirmeye alınması hususunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
- Adil Öksüz'ün bacanağı Sakarya'da yakalandıTaksiciden kendisini trafiğe sokan turiste tepkiKandil'de sıkışan PKK'lılardan kalleş taktik!"Patates fiyatları hemen düşecek"Türk devi tamamen satılabilirVan'da korkutan deprem!Emeklilere avans müjdesi!ABD'den sürpriz kararİşte darbedeki Gülen imzasıİşte Güne Damgasını Vuran Manşetler!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:25 Güneş 05:25 Öğle 13:12 İkindi 17:11 Akşam 20:47 Yatsı 22:38
- 28°C Adana
- 28°C Adıyaman
- 18°C Afyon
- 18°C Ağrı
- 23°C Amasya
- 18°C Ankara
- 30°C Antalya
- 23°C Artvin
- 23°C Aydın
- 22°C Balıkesir
- BIST: 95.852 0.84
- Altın: 190,976 -0.70
- Dolar: 4,6622 -1.32
- Euro: 5,4311 -0.95
Türk devi tamamen satılabilir
Polisan Holding'in ortakları hisse satış işlemini hızlandırma kararı aldı. Hisselerin satılması için Garanti Yatırım ve Raiffeisen Centrobank AG'ye yetki verilmişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Konya'da feci ölüm! 2 tonluk mermer...
- Sahilde şoke eden görüntü!
- 30 bin TL'yi sahibine teslim etti ayın şoförü oldu
- Evlilik felç riskini azaltıyor
- Kick boks şampiyonu kız kardeşler
- Annesini döverek öldürdü! "İyi yaptım" dedi
- Ankara 15 dakikada bu hale geldi
- Eşine sürpriz yapmak istedi, öldü!
- Büyükada'da çok ilginç görüntüler
- Dünyaca ünlü isim intihar etti!
- Karnesini alacağı gün toprağa verildi
- Çöp konteynerinde çok sayıda mermi bulundu
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.