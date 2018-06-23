23 Haziran 2018 Cumartesi10 Şevval 1439
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Türk devi tamamen satılabilir

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Türk devi tamamen satılabilir
Polisan Holding`in ortakları konjoktürel daralma nedeniyle tüm hisselerinin satışa konu olabileceğini KAP`a bildirdi.
Türk devi tamamen satılabilir Türk devi tamamen satılabilir Türk devi tamamen satılabilir

Polisan Holding'in ortakları hisse satış işlemini hızlandırma kararı aldı. Hisselerin satılması için Garanti Yatırım ve Raiffeisen Centrobank AG'ye yetki verilmişti.
 
Bu yetkinin dışında konjoktürel daralma nedeniyle şirketin ortakları BİST'te başka kişi ya da kurumlar tarafından gelebilecek kısmen ya da tamamen satın alma tekliflerini de değerlendirmeye alacaklar.
 
Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:
 
"04.05.2018 tarihli KAP açıklaması ile Şirketimiz dâhil olmak üzere Polisan Holding A.Ş.'nin bazı hissedarlarınca yapılması muhtemel hisse satışı hakkında duyuru yapılarak; tanıtım ve satış işlemlerinin yürütülmesi amacı ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Raiffeisen Centrobank AG'nin yetkili kılındığı belirtilmiştir.
 
Bu defa, bunun dışında konjoktürel daralma dolayısıyla, halen elimizde bulunan Polisan Holding A.Ş. hisseleri için BIST ‘de başkaca gelebilecek kısmen veya tamamen satın alma tekliflerinin değerlendirmeye alınması hususunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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